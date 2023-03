Single Erbová dráždí z dovolené: Slova o movitém nápadníkovi na Maledivách

Zdroj: Profimedia

Česká Halle Berry se po delší době ukázala v celé své kráse. Vlaďka Erbová vyrazila s dětmi na dovolenou na slunečné Maledivy. S sebou si vzala několik velmi odvážných modelů plavek, ve kterých vystavuje své proslulé vnady.

Jak už je u bývalé modelky zvykem, zimní měsíce tráví často v teplých krajinách. Bývalá playmate si dovolenou užívá plnými doušky. Nezapomíná ani na své fanoušky, které zásobuje dráždivými fotografiemi z pláže.

Nápadník uprostřed Asie

Po rozchodu s hokejistou Michalem Gulašim se bývalá modelka odstěhovala do rodného Mostu. Vlaďka se stáhla nejen z hlavního města, ale i z veřejného života. Bývalá modelka se ukazuje na veřejných akcích výjimečně a rozhovory neposkytuje. Do svého soukromí nechává nahlédnout jen prostřednictvím sociálních sítí. Z dovolené se s fanoušky podělila o vtipnou historku. I když je nyní single, nouzi o nápadníky rozhodně nemá.

Starší pán jí nejprve vysekl kompliment, jaká je krásná maminka. „A vzápětí položil otázku: ,Jste vdova?'“ svěřila se svým sledujícím. „Na Maledivy musí jezdit všichni jen zamilovaní?! Chjo, to jsou dneska věci. Kolikrát jsem rozvedená, jsem pro jistotu neříkala, možná by si myslel ještě něco horšího a nevím, jestli bych to chtěla vědět,“ dodala s tím, že si po nepříjemném zážitku šla raději dopřát další drink. Je zřejmé, že muselo jít o movitého muže, když trávil dovolenou v této destinaci. Modelka si ale raději nechala zajít chuť.

Provokativní fotografie

I když už modeling pověsila na hřebík, postavu si udržuje stále v modelkovské formě. V jednodílných plavkách s nadupaným výstřihem sklízí obdiv na svém Instagramu. „Vy jste neskutečne dělo,“ napsala jedna z fanynek, „18 holky můžou jen závidět,“ přidala se další. Modeling má zkrátka Vlaďka v krvi, už ve dvaadvaceti letech se objevila na titulní straně pánského časopisu. Jejímu kouzlu podlehl nejeden slavný sportovec. První dítě, dceru Valerii, má s hokejistou Bahenským, syna zase s fotbalistou Tomášem Řepkou. Po bouřlivém vztahu se sparťanskou legendou zakotvila v náruči mladšího hokejisty Gulašiho, ani tento vztah modelce nevyšel.