Vlaďka Erbová září štěstím: Kdy ukáže nového milence?

Po nepříjemných zkušenostech s médii, se tentokrát rozhodla Erbová svého milence držet v tajnosti co nejdéle! Klid jí naprosto vyhovuje a podle všeho si užívá čerstvý vztah o mnoho víc, když nejsou s milencem pod drobnohledem.

Je však otázka času, kdy se podaří šikovným papparazzi fotografům zachytit nového prince na bílem koni. Nebo že by snad dala několikátou šanci Gulašimu a nyní si spolu tajně užívají?

To se vše ukáže časem, Šíp to pro Vás samozřejmě budeme dál sledovat! Každopádně přejeme Vlaďce hodně štěstí a aby to konečně byl ten pravý! Po všem co prožila už by si hodného muže k sobě zasloužila, tak se necháme překvapit.