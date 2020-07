Vladko Dobrovodský se po letech ozval do Čech! Co dělá a proč se skrývá?

Vladko Dobovodský se po skončení Vyvolených snažil využít vlnu popularity, bohužel se mu ale nedařilo, a ani kurzy herectví, které navštěvoval, mu hvězdnou kariéru nenastartovaly.

Proto se milionář sbalil a vyrazil za hranice. Svůj aktuální domov ale před médii úzkostlivě tají! "Už jsem dávno jinde, nezlobte se. Soutěž skončila před sedmi lety, já byl u nás ještě necelé dva roky, potom jsem se odstěhoval," prozradil kolegům z výše zmíněného webu!

Ačkoliv by se mohlo zdát, že má nyní Dobrovodský klid i finance potřebné ke štěstí, věčný pesimista rozhodně nezněl příliš spokojeně! "V Česku nežiji už strašných let, ani nevím, co se tam vůbec děje. Jen občas zajedu za matkou, jinak se doma už vůbec nepohybuji. Bohužel jsem věčně nespokojený, jsem taková povaha," uzavřela bývalá televizní hvězda. Dle jeho slov to ale na návrat do rodné země zatím rozhodně nevypadá…