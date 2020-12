Co dnes dělá Vladko z Vyvolených? Žije v zahraničí, kde si střeží peníze

S Vladkem a jeho matkou už se setkat nikdy nechce. „Jednou jsem to zkusil a dodnes toho lituji. Veškeré jádro problému je matka. Už během školních let jsem si na vše musel vydělat sám, po narození sestry a bratra jsem se o ně staral. Proto jsem v sedmnácti odešel z domova a udělal vše pro to, abych žil jinak. Už devatenáct let pracuji jako hasič a ani jeden den jsem nebyl nezaměstnaný,“ popisuje těžké dětství.

„Po první řadě VyVolených mě kontaktovala matka s tím, že Vladko šílí a psychicky se zhroutil, abych přišel a pomohl mu, dal ho trochu dohromady. Tenkrát jsem jel, ale ani tak se mezi námi nic nezměnilo. Hodně jim pomohla sestra Eva,“ konstatuje Mirek.