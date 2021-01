Vlasáková s Dolanským si měli říct ANO, svatbu tajili několik měsíců

Zpočátku nikdo moc nevěřil, že jim to vyjde. Nakonec všem ale vytřeli zrak, když spolu vydrželi celých osmnáct let a táhnout to i dál. Svatbu, kterou Lenka Vlasáková a Jan Dolanský neustále odkládali, nakonec přeci jen uskutečnili.

„Brali se v létě, vyšlo jim nádherné počasí. On to vlastně skoro nikdo neví, protože o tom nikomu neříkali,“ řekl magazínu Sedmička dobře informovaný zdroj, který se pohybuje blízko slavného páru. Veselice to prý byla velmi skromná.