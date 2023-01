Randění se zajíčky či vážné vztahy? Vlasáková s Dolanským jdou příkladem!

Zdroj: profimedia

Mít v pokročilejším věku mladšího partnera není dnes už nic neobvyklého. Pojďte se tedy s námi podívat na české celebrity, které klofly zajíčky a jsou po jejich boku spokojené.

V českém showbyznysovém rybníčku je spousta vztahů, v nichž je věk ženy o mnoho vyšší než věk muže a vůbec jim to nepřekáží. My se podíváme na zoubek několika párů, které udávají v Česku tento trend.

Lenka Vlasáková a Jan Dolanský

Kým jiným začít než párem, který je přímo ukázkovým příkladem, kde to starší ženě a mladšímu hezounkovi klape. Mluvíme samozřejmě o hereckém páru Lenka Vlasáková a Jan Dolanský. Honza je o šest let mladší než Lenka a žijí spolu už neuvěřitelných jedenadvacet let a vychovávají čtyři děti. O ruku Honza Lenku za ta léta požádal několikrát a ona souhlasila až v roce 2020.

„V pondělí jsme se rozhodli a ve čtvrtek nebo v pátek jsme se vzali. Bylo to rychlé. Ono taky nebylo kvůli pandemii moc co dělat, že,“ prozradil se smíchem herec pro dama.cz. Svatba se konala pouze v kruhu rodinném na zámku Křinec.

Vendula Svobodová a Josef Pizinger

Dalším párem, který stojí za zmínku, má mezi sebou mnohem větší věkový rozdíl, než Vlasáková s Dolanským a i přesto jim to klape. Jde o ředitelku nadace Kapka naděje a bývalou manželku legendárního skladatele Karla Svobody Vendulu a Josefa Pizingera. Ta byla o třiatřicet let mladší než on a nyní je s mužem, který je o šestnáct let mladší. Mezitím stihla ještě o šest let mladšího Patrika Auše, kterého si vzala jen dva roky po smrti Svobody.

Její třetí manžel je tedy nejmladší ze všech jejích partnerů. Zajímavostí je, že se jedná o syna její kamarádky, kterého v podstatě vídala odmalička. Nyní spolu mají malého synka Pepíčka. Jde tedy také o jednu z nejstarších matek celebrit u nás.

Alice Bendová a Michal Topol

Třetí pár, který stojí za zmínku, je Alice Bendová a Michal Topol. Tento vtipný pár, kdy Alice je o dvanáct let mladší, baví fanoušky na sociálních sítích svým životem. Oba mají smysl pro humor a užívají si život plnými doušky. Věkový rozdíl ani jednomu nevadí.

Michal herečku dokonce před více než rokem požádal o ruku. Svatba ale stále neproběhla. Dvojice má stále dost jiných aktivit a na svatbu nezbývá čas. Část roku žijí na Kanárských ostrovech a věnují prodeji realit právě v těchto končinách.

Marie Rottrová a Milan Říha

I elegantní a stále mladá zpěvačka Marie Rottrová má svého partnera o šestnáct let mladšího. Naštěstí vypadá stále svěže, tudíž by jí osmdesát nikdo nehádal ani omylem. Ta si dokonce Milana Říhu v roce 2016 vzala a on se tak stal jejím třetím manželem.

Lucie Bílá a Radek Filipi

Poslední dvojicí, která je mladší, slavná a frčí, je Zlatá slavice Lucie Bílá a její partner, manažer a bodyguard v jedné osobě Radek Filipi. Ten je o sedmnáct let mladší než ona a ani jednomu to vůbec nevadí.

„Mám nádherného, hodného, laskavého muže, o kterého se můžu opřít. Nejsem sama, jsem šťastná, nosí mě na rukou, a to opravdu, protože má dva metry,“ prozradila v jednom z rozhovorů pro Topstar.