Pártykrál Vlasta Hájek: Jeho obří mejdan na Kanárech zdobily ty největší hvězdy

Zdroj: Profimedia

Podnikatel Vlasta Hájek a jeho manželka Zuzana Belohorcová uspořádali na ostrově Tenerife obrovský večírek, který si nenechala ujít celá řada dobře známých tváří českého šoubyznysu. Nechyběli mezi nimi například Felix Slováček, Natálie Grossová, miliardář Richard Chlad anebo zpěvačka Helena Vondráčková, která se nejen dobře bavila, ale ostatním hostům také zazpívala.

Podle fotografií to vypadalo, jako by se snad všechny známé české osobnosti najednou sebraly a odletěly společně na ostrov Tenerife. Tam totiž podnikatel Vlasta Hájek se svou manželkou oslavoval roční výročí existence jejich realitní kanceláře Tenerife Real. A mejdan to byl pořádný.

300 hostů

„Bylo tam zhruba 300 hostů. Vlastovi se Zuzkou a jeho týmem se na Tenerife neuvěřitelně daří a párty to byla ve velkém stylu. Vlasta se zhlédl ve filmu Vlk z Wall Street, takže to bylo tím hodně podbarvené. Celý večer byl neskutečný,” pochvaloval si večírek v rozhovoru pro Expres miliardář Richard Chlad, který s sebou vzal svou snoubenku Anna-Marii Kánskou.

Felix pařil bez Dády

Pozvání Vlasty a Zuzky přijali také Helena Vondráčková, Markéta Konvičková, Natálie Grossová anebo hudebník Felix Slováček. Ten si ale vyhodil z kopýtka bez Dády, kterou nechal doma. A rozhodně to nevypadalo, že by svou milovanou manželku nějak postrádal. Na tanečním parketu totiž řádil jak smyslů zbavený. „Felix? To vám říkám, že je neskutečný ďábel. Normálně hudebníci na večírcích odehrají to svoje, seberou se a jdou pryč. Jenže on to rozbalil naprosto ve velkém,” vyprávěl pro zmíněnou redakci sám Vlasta Hájek, který byl šokovaný tím, kolik elánu v sobě osmdesátiletý Slováček ještě má.

Za Slováčkem ale nijak nezaostávala ani Helena Vondráčková, která rovněž vydržela tančit a zpívat až do brzkých ranních hodin. Hájkovi a jeho manželce se zkrátka jejich mejdan vydařil na jedničku a je více než jasné, že na něj budou všichni zúčastnění ještě hodně dlouho vzpomínat.