Vlasta Hájek a jeho průšvihy: S jeho jménem se skloňovala nevěra i podvody

Přestože Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek žijí ve spokojeném manželství už celou řadu let, ne vždycky bylo jejich soužití úplně ideální. Společně museli čelit několika nepříjemnostem, které jim jejich lásku komplikovaly. A úplné prkotiny to rozhodně nebyly.

Manželé Zuzana Belohorcová a Vlasta Hájek si řekli své „ano” v roce 2012. Společně vychovávají dvě děti, několik let žili v Miami a následně se přestěhovali na Kanárské ostrovy. Jejich život připomíná spíše pohádku a vypadá to, jako by snad dvojice našla recept na štěstí. Byly ovšem doby, kdy měl jejich vztah k idylce velmi daleko. A to hlavně kvůli Hájkovi.

Kauza s údajnou milenkou

V roce 2009 se jeden čas snad nemluvilo o ničem jiném než o údajné nevěře Vlasty Hájka, který měl Belohorcovou podvádět s jistou Lucií Svitákovou. Přestože se Hájek a Belohorcová kauze smáli a označovali ji za smyšlenou, Svitáková tehdy mluvila něco jiného. „Spím s Hájkem už deset let! A teprve po deseti letech je z toho skandál,” nechala se kdysi slyšet pro Blesk. Dokonce prý se znal i s jejími dětmi.

„Jezdil za námi. Klidně napište, že v září, když byla Zuzana na Slovensku, si seděl Hájek u Svitákové na lavičce. Nebo letos v zimě po jejich návratu z Miami. Byl s námi na čarodějnice na Kampě. Takže, Zuzano, není ani pravda, co vypráví,” rozčilovala se žena, která si stála za tím, že byla Hájkovou milenkou. Belohorcová ale věřila partnerovi.

Podezření z podvodů

Mnoho lidí v průběhu let zaujal také životní styl manželů a zajímali se o to, jak vlastně dokázal Hájek na všudypřítomný luxus vydělat. Pravdou totiž je, že manžel někdejší moderátorky nikdy úplně nekomentoval, na čem konkrétně jsou závislé jeho příjmy. Mystérii okolo práce Hájka pak ani moc nepomohla historka, o kterou se podle webu Krajské listy kdysi s veřejností podělil někdejší bulvární novinář Pavel Novotný.

Podle něj měl Hájek pozvat několik svých kamarádů na otevření nové kavárny a nabídl jim ubytování. „Došlo tam k velké roztržce právě při openingu v Uherském Hradišti. Vlastík vybíral na ubytování násobně víc, kluci na to přišli a byli strašně nas**ní,” tvrdil podle zmíněné redakce Novotný. Možná i zmíněná historka pak stála za domněnkami některých, že Hájek nezbohatl zrovna poctivou prací.