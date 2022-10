Neštěstí v životě Vlasty Horvátha: Z tragické smrti bratra se nevzpamatoval

Zdroj: Profimedia

Když mladý nenápadný romský muzikant Vlasta Horváth vyhrál druhý ročník oblíbené pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar, byl to pro všechny šok. Nikdo nečekal, že skromný zpěvák obsadí první příčku. Našláplou kariéru však přerušila tragická smrt jeho bratra, po které neměl už chuť zpívat.

Bratři Horváthové byli nerozluční parťáci. Martin hrál ve Vlastově kapele na bicí, bylo tudíž jasné, že si další hudební život bez něj nebude umět představit.

"Tragická smrt mého bráchy Martina, který hrál v mé skupině na bicí, mě pořádně rozhodila. Vůbec jsem nevěděl, co se bude dít, co mám dělat, chtěl jsem s hudbou skončit. Najednou mě přepadaly myšlenky, že to nemá smysl. Že bez něj nechci pokračovat," řekl v rozhovoru pro denik.cz Vlasta dva roky po smrti svého bratra.

Mladší bratr Horvátha tragicky zahynul při autonehodě

Vše se odehrálo v dubnu roku 2016, kdy Martin Horváth, který hrál fotbal za Příbram i Bohemians 1905, zemřel po tragické autonehodě. Došlo ke střetnutí černého golfu s rakouským náklaďákem na hlavním silničním tahu z Prahy na Tábor. V tomto úseku nedaleko slavného Čapího hnízda řidiči hřeší na to, že tam skoro nikdo nejezdí, proto šlápnou na plyn a na svou divokou jízdu často nestačí, nachází se tam totiž skryté "esíčko", na které doplatil nejeden řidič, který projížděl tímto úsekem poprvé a tu buď rychle nebo nepozorně.

Auto zpěvákova bratra bylo na straně řidiče zcela zdemolované. Bylo jasné, že Martin Horváth neměl šanci přežít. Lidé v dodávce utrpěli jen lehká zranění.

Když se o bratrově nehodě Vlasta dozvěděl, zhroutil se mu svět. Bratři k sobě neodmyslitelně patřili, a to jak z hlediska pracovního, tak osobního.

Oba bratry Horváthy spojovala láska k hudbě

Martin byl navíc nejmladší ze čtyř bratrů Horváthů, jež všechny spojovala láska k hudbě. Martin působil ve Vlastově jako bubeník. V posledních letech ale také trénoval mládež ve fotbalovém klubu SK Ďáblice.

Až dva roky po tragédii se začal zase pořádně Vlasta hudbě věnovat a to i po producentské stránce. Pořídil si vlastní nahrávací studio a nahrál album Stále nevěřím, které patřilo právě zesnulému Martinovi.

"Před rokem jsem o bráchovi napsal písničku a zjistil jsem, že to není špatná terapie. Tak jsem jich napsal dalších pět a rozhodl se, že vydám album, které bude vlastně o něm," řekl Blesku, jak se se smrtí blízkého člověka vyrovnával.