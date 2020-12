Vlastimil Brodský a dopis na rozloučenou: Proč si Zázvorková vyčítala jeho smrt?

14. dubna 2002 měla Stella Zázvorková oslavu osmdesátých narozenin v Divadle ABC, na kterou už Brodský bez omluvy nedorazil a přestal brát telefon. Za pár dní na to přišel Zázvorkové dopis. „Tak nějak se v něm omlouval, že nebylo v jeho moci jít do velké společnosti. Abych se za to na něj nezlobila a abych to pochopila. Bylo to zvláštní psaní, dala jsem si to dohromady až potom,“ vysvětlovala Zázvorková. Druhý den se dozvěděla, že se Brodský zastřelil. Podrobnosti v tu dobu znala jeho první žena Bíba.