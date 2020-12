Jana Brejchová a Vlastimil Brodský: Co mu provedla? Tajemství, co se mělo utajit

„Ten se do největší sexbomby českého filmu zamiloval bez ohledu na to, že s Bróďou sdílel šatnu a že byli kamarádi. Hanzlík se dokonce nastěhoval do bytu k Brodským. Trávil u nich dlouhé večery, během nichž byl Vlastimil naprosto vedlejší,“ psalo se v knize Herecká manželství.