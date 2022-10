Vlastimil Harapes úmrtí Zagorové nezvládá: Blízcí o něj mají strach

Zdroj: Profimedia

Herec a baletní mistr Vlastimil Harapes se nemůže srovnat s úmrtím zpěvačky Hany Zagorové. Se svou bývalou manželkou, se kterou strávil v manželství krásných šest let, zůstával ve velmi blízkém kontaktu i po rozvodu a navzájem si byli skvělými přáteli. Její odchod proto zvládá velmi těžce. Dokonce tak, že o něj mají jeho nejbližší strach.

Vlastimil Harapes je ve společnosti známý jako vždy usměvavý a zábavný člověk, po odchodu jeho skvělé kamarádky a někdejší lásky Hany Zagorové se mu ale zhroutil svět. Baletní mistr se nemůže s její smrtí srovnat a zcela se vyhýbá veřejnosti. Dokonce nedorazil ani na zádušní mši, na kterou byl Štefanem Margitou pozvaný.

S nikým nemluví

Podle informací Blesku se zkrátka Harapes smutečního ceremoniálu nemohl zúčastnit, protože by pro něj bylo loučení se Zagorovou nesmírně psychicky náročné. Květinu za ni nešel položit ani do Divadla Kalich, kde se se zpěvačkou den po zádušní mši loučila široká veřejnost. „Úplně se vytratil ze společenského života,” prozradil zdroj z jeho okolí. „Jako by s Haničkou umřel i on,” zaznělo ještě.

Velká láska

Vlastimil Harapes a Hana Zagorová spolu začali randit ve druhé půlce 80. let. Po dvou letech vztahu se rozhodli oslavit svou lásku svatbou. Měli velké plány a chtěli založit rodinu. Vzhledem ke zdravotním problémům zpěvačky ale věděli, že se vlastního potomka nedočkají, a proto se rozhodli pro adopci. Proces pak nedopadl podle jejich očekávání.

Nakonec se po šesti letech manželství v dobrém rozvedli a nadále si zůstávali nesmírně blízcí. Stejně jako pro Harapese byla Hana Zagorová jedním z nejdůležitějších lidí v životě, patřil i mistr k nejbližším lidem zpěvačky. Není proto divu, že je z její smrti zcela zdrcený.