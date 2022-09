Vlastina Svátková září štěstím: Život s o 12 let mladším partnerem zbožňuje

Zdroj: Profimedia

Herečka Vlastina Svátková neměla vždycky v lásce štěstí. Po dvou nevydařených manželstvích jej ale konečně našla. Zpočátku se na její vztah s o dvanáct let mladším hokejistou dívala celá řada lidí poněkud skepticky, herečka však přiznává, že je stále nesmírně šťastná a našla toho pravého.

Přestože vztahy, ve kterých se spojí muži s o mnoho let mladšími partnerkami, moc obočí nezvedají, ve chvíli, kdy je to žena, kdo je starší než její partner, stále má mnoho lidí pocit, že taková láska nemůže mít dlouhého trvání. A s podobnými reakcemi se dříve setkávala i herečka Vlastina Svátková, když se ukázalo, že randí s o dvanáct let mladším hokejistou Janem Rybou.

Říkali, že je blbec

„Někdo mu, myslím, říkal, že je blbec, že je ve 32 letech se starší ženskou, která má tři děti,” prozradila svým fanouškům herečka před nějakou dobou na sociální síti. I přes nelibost některých ale dvojice dokázala, že k sobě zkrátka patří, a nyní oslavili už dvouleté výročí vztahu.

„A i když jsem mu vždycky, vždycky říkala, že může kdykoliv odejít, už dva roky tu pořád je, se třemi dětmi, které nejsou jeho, a prostě je má rád,” napsala Svátková ke společné fotce s partnerem.

Definice chlapa, který neopouští

„A jen občas, při pozorování datla na zahradě, kdy mu na to pokaždé naletím a pořád se ještě naštvaně divím, proč mlčí a kouká do blba, tiše pronese: ‚Kdyžtak si vezmu tu popelnici před barákem, co jsem koupil, a zase půjdu.’ Tahle suchá ironie nás spojuje v jednom jistém bodě: nic není bráno vážně, i když je to vážné. Možná je tohle definice chlapa, který vás neopustí, když vám bude nejhůř, když budete vypadat nejhůř a budete nadávat. Nejhůř,” dodala ještě herečka s tím, že popelnice u ní před domem stále stojí. A rozhodně to nevypadá, že by tomu mělo být jinak.