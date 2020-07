Děsivá sebevražda vnuka Elvise Presleyho: Matka Lisa se zhroutila!

Stavebnictví - Manažer realizací, junior 25 000 Kč

Jsme česká rodinná firma zabývající se výrobou ocelových konstrukcí a zámečnických prvků pro přední české a evropské developerské projekty. Do našeho týmu hledáme nového kolegu, možno i absolventa nebo studenta, který by se s námi pustil do realizace zajímavých zakázek ve stavebním či strojírenském oboru. Co bude Vaše náplň práce? - Asistence při technické realizaci zakázky - Příprava výrobní dokumentace - Úzká spolupráce s výrobním a nákupním oddělením - Komunikace se zákazníky vč. občasných výjezdů na místo stavby - Komunikace s dodavateli Co nabízíme? - Perspektivní práce v zavedené společnosti - Možnost kariérního růstu - Příjemné a moderní pracovní prostředí - Motivující platové podmínky - Pravidelné prémie na letní dovolenou a Vánoce - 5 týdnů dovolené - HPP na dobu neurčitou - Závodní stravování - Příspěvek na dopravu (po zkušební době) Co z Vás udělá ideálního kandidáta? U všech zájemců oceníme zejména: - SŠ/VŠ vzdělání technického směru - Praxi v AutoCadu / SolidWorksu / AdvanceSteelu - Řidičský průkaz skupiny B - Technické myšlení Cizí jazyky nejsou podmínkou, ale pokud máte dobrou angličtinu či němčinu a bavila by Vás práce na zahraničních projektech, najdete u nás uplatnění! Zaujala Vás tato pozice? Zašlete nám svůj životopis na emailovou adresu kariera (a) abadia.cz a do předmětu uveďte název pracovní pozice. Pokud Vás naše služby zaujaly, tak nás neváhejte kontaktovat. Kontakt: emailem, telefonicky - po-pá 8:00 - 15:00.