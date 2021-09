Vojnar propálil, jak to má rád v posteli: Vondráčková dělala, že nic neslyšela

Zdroj: Profimedia

Tohle Lucie Vondráčková asi nečekala. Když zpěvačka vyrazila se svým novým partnerem Petrem Vojnarem na jejich vůbec první společnou akci, zřejmě vůbec nepočítala s tím, že její láska prozradí intimní detaily z jejich ložnice. Vojnar se totiž během moderování Czech and Slovak PhotoGirl rozhodl přiznat k tomu, co v posteli nemá rád.

Že zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar tvoří již několik měsíců pár, není žádným tajemstvím. Jak se zdá, jsou vedle sebe nesmírně šťastní, v rozhovorech na sebe navzájem pějí ódy a vše nasvědčuje tomu, že se jim po všem nešťastných láskách konečně podařilo najít tu pravou polovičku. I když se zpočátku ke svému novému vztahu vyjadřovali jen okrajově, dnes je vše jinak a oba se rádi podělí o nejrůznější skutečnosti ze svého soukromí. Tentokrát ovšem Vojnar asi prozradil víc, než měl.

Tajemství z ložnice

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar před pár dny vyrazili na jejich vůbec první společnou akci. V rámci Czech and Slovak PhotoGirl vystupovala Vondráčková jako porotkyně, její milý zase jako moderátor. A právě Vojnar si v jeden moment pustil pusu na špacír. „Nemám rád dlouhé předehry, což ví hlavně jedna osoba v sále,” řekl moderátor do mikrofonu podle Blesku a všechny přítomné pohledy se ihned zaměřily na Vondráčkovou.

Té se ovšem podařilo narážku ustát více než bravurně. Nedala na sobě nic znát a raději dělala, že nic neslyšela. Vojnar je však známý svým smyslem pro humor, a tak lze velmi dobře předpokládat, že se tomuto odhalení dvojice doma pak jen zasmála.

Plánují miminko

Jak to vypadá, Vondráčková a Vojnar svůj vztah rozhodně neberou na lehkou váhu. Dokonce se už bavili i o miminku. „Pokud nám to spolu vydrží, tak by společné dítě neměl být problém. Já i Lucka bychom další chtěli. A kdyby to byla holčička, tak by se hezky rozbil ten mužský gang, co máme,” řekl zcela otevřeně Vojnar a všem tak dokázal, že to s krásnou zpěvačkou myslí vážně.

V otázce miminka však byla sama Vondráčková poněkud zdrženlivější. „To jsou takový předčasný otázky. On to určitě bral zase ve srandě. Teď je čas na práci, té se věnuju na 150 procent a na dalších 250 se věnuju svým dětem. Takže tam není moc prostor na nic jinýho,” reagovala na slova svého partnera o dítěti v pořadu Showtime.

Lucie Vondráčková a Petr Vojnar spolu vypadají velmi šťastně: