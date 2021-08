Petr Vojnar o vztahu s Vondráčkovou: Velké srovnávání slávy a majetku

Zdroj: Profimedia

Když si Petr Vojnar začal s Lucií Vondráčkovou, zřejmě vůbec netušil, co všechno to pro něj bude znamenat. Přestože se už nějakou dobu pohybuje ve světě showbyznysu, pořád si nedokáže zvyknout na tak obrovský tlak médií. Není mu to úplně příjemné a přístup paparazzi fotografů považuje za zbytečně přehnaný.

Kdekdo by si mohl myslet, že si Vojnar zájem o svou osobu náramně užívá. Ve skutečnosti ale moderátor prý vůbec nečekal, že potvrzením vztahu s Vondráčkovou vzbudí tolik pozornosti. Vyplynulo to z rozhovoru, který Petr poskytl webu eXtra.cz.

Je to až moc agresivní

"Na můj vkus je to moc agresivní a invazivní. Na tom přece není nic zase tak moc divného, že se potkají dva lidé, kteří vůči sobě mají sympatie. Chápu, že je jeden z nich Vondráčková, ale je to pořád dokola. Srovnávání majetků a slávy, to mi přijde zvláštní. Je toho příliš. Počítal jsem s tím, ale nevěděl jsem, že to bude až tak moc," přiznal trochu rozpačitě Vojnar.

I když Vondráčková moc dobře ví, co může čekat od médií, svého miláčka údajně vůbec nevarovala. "My to spolu neřešili. Chápu, že je to zajímavé, ale netušil jsem, že to bude až tak zbytečně předimenzované. Ale na nikoho se nezlobím. Taková je realita. Přijdou Vary a už bude zase něco jiného než VéVéčka," dodal pro eXtra moderátor.

Vojnar tak bezděky prozradil, že s Lucií už mají hvězdnou přezdívku ve stylu světových celebrit. Všichni si určitě pamatují, že Bradovi Pittovi a Angelině Jolie se v době, kdy spolu ještě žili, říkalo zásadně Brangelina. Ben Affleck a jeho staronová láska Jennifer Lopez jsou zase označování familiérně jako Bennifer.

Nemusely u toho být děti

Moderátor, který předtím nebyl zdaleka tak známý jako jeho nová partnerka, překvapila i čerstvá zkušenost s paparazzi. "Poslat je do Podolí se mi také zdá trošku přes čáru. Myslím, že se dalo v klidu počkat, až spolu půjdeme do kina. Nemusely u toho být děti a sto jiných lidí," okomentoval Vojnar snímky, na kterých se s Vondráčkovou vášnivě líbá na koupališti.

Na filmovou přehlídku do Varů se Petr s Lucií letos určitě nechystají. "Ne. Nikdy mě to do Karlových Varů na festival netáhlo a nikdo mě upřímně ani nikdy nepozval. Kdyby mi tam někdo nabídl práci, pak bych jel, ale bez toho nemám důvod. Mám v Praze dost svých aktivit," upřesnil Vojnar.

Při natáčení videoklipu už partneři začali tušit, že by mezi nimi mohlo být něco víc.