Vojtěch Drahokoupil září po boku starší ženy, kdo je jeho nová partnerka?

Zdroj: Profimedia

Vojta Drahokoupil po náhlém odchodu z reality show Survivor plnil první stránky bulváru. Téměř každý mluvil o tom, jaký je jeho psychický stav a Vojtovi tak nebylo moc do zpěvu. Po krušném návratu z Dominikánské republiky už ale znovu zažívá štěstí. Na veřejnosti se začal ukazovat s partnerkou Anetou Vrzalovou a zdá se, že vztah mu opravdu svědčí.

Zamilovaný až po uši

Bývalý účastník televizních show Tvoje tvář má známý hlas a Survivor vedle herečky, kterou znáte z filmu Decibely lásky či Křídla Vánoc, jen zářil. „Poprvé jsme se potkali před mnoha lety. Známe se teda dlouho. Teď jsme se ale dali dohromady a přerostlo to mezi námi ve vztah,“ komentoval vztah s Anetou Vrzalovou pro super.cz. Často se nyní ukazuje na jejich divadelních představeních, aby ji podpořil v práci. Na jejím výkonu ve hře Krasavci na chmelu aneb chlapy(i) jsou jen pro legraci nešetřil chválou: „Anetce to na jevišti moc sluší a má talent. Já herec tak úplně nejsem, řadím se spíš mezi zpěváky. Je pravda, že hraju v muzikálech, ale tam je to hodně také o zpěvu. Takže bych si roli v tomto kuse asi nestřihl. Pro mě je trapnohumor trochu vzdálenější, i když mám rád třeba tvorbu Štěpána Kozuba a Třech tygrů,“ řekl Drahokoupil.

Osudová žena

Od starší partnerky se na premiéře téměř nehnul a neustále jí projevoval své city: „Musím říct, že jsem do Anety hodně zamilovaný. Popravdě ani víc už být zamilovaný nemůžu. Jsme už spolu rok. Na premiéru jsem se hodně těšil a bylo krásné svoji přítelkyni vidět při práci. Jsem na ni pyšný,“ prohlásil. Zpěvák v minulosti chodil s miss Kristýnou Kubíčkovou, jejich vztah byl velmi bouřlivý. Dokonce se rozešli a po roce se k sobě vrátili. Tehdy si s ní zpěvák plánoval budoucnost: "Je to sbírání životních zkušeností. Začali jsme spolu opravdu mladí, teď jsme ve věku, kdy se to láme, člověk si uvědomuje ty správné hodnoty, vztah hezky krystalizuje. Brzy chceme i dítě. I když já jsem staromódní, tak chci nejdřív svatbu, a potom dítě. Uvidíme, jak to půjde." Nyní už každý žijí zcela jiné životy a s někým jiným.