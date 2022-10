Drahokoupil o soukromí: Rodinu chci od dvaceti, dřív jsem byl sám a smutný

5

Vojta Drahokoupil

Zdroj: Profimedia

Sdílej článek:

Nedávno proběhlo otevření nové kamenné prodejny Zoot, kterého se zúčastnila celá řada celebrit. Zeptali jsme se přítomného Vojtěcha Drahokoupila, jak to má v osobním životě a co plánuje do budoucna.