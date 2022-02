Zpět v plné síle: Vojta Drahokoupil po Survivoru ukázal partnerku a září štěstím

Zdroj: Profimedia

Zpěvák Vojta Drahokoupil byl jedním ze soutěžících nové reality show Survivor. Ještě předtím, než ale stačila soutěž vůbec začít, z ní na vlastní žádost odstoupil. Na ostrově totiž trpěl panickými atakami, které mu znemožnily v Survivoru pokračovat. Jen několik málo týdnů po návratu se ale stačil z nepěkného zážitku vzpamatovat a vyrazil na premiéru očekávaného filmu Uncharted. A nešel sám. Doprovod mu dělala jeho krásná přítelkyně Aneta, se kterou se na veřejnosti objevil vůbec poprvé. Pár přitom tvoří už rok!

Do reality show Survivor vyrazil proto, aby mohl překonat sám sebe a sáhnout si na dno svých sil. Ale jen krátce poté, co se soutěž začala natáčet, všechny spoluúčastníky a diváky u televizních obrazovek překvapil. Zpěvák Vojta Drahokoupil se svěřil, že již delší dobu bojuje s různými psychickými obtížemi, které u něj na ostrově v Karibiku propukly v plné síle. Panické ataky, jež zpěvák prožíval, byly natolik silné, že jej donutily z reality show odstoupit.

Do Survivora by šel znovu

Protože Vojta ze soutěže odstoupil dřív, než vůbec stačila pořádně začít, jeho nynější slova mohou být pro mnohé překvapením. Zpěvák totiž řekl, že by se za určitých podmínek nebránil tomu si svou účast v Survivoru zopakovat. „Šel bych do show znovu, kdybych měl přesvědčení o tom, že to zvládnu. Samozřejmě to přesvědčení bylo v rozporu s tím, co se stalo. Byl jsem z toho v šoku stejně jako další lidé. S těmito zkušenostmi bych do toho znovu asi už nešel, protože jsem si tam opravdu zažil situaci, kdy jsem si myslel, že je konec,” nechal se zpěvák slyšet v rozhovoru pro Expres.

Na pobyt na ostrově zkrátka nebyl připravený. O tom ale nevěděl a nevěděla to ani jeho lékařka. „Řekli jsme si, že jsme to odhadli blbě. I ona, která mi říkala, že to dám, tak jsme se sekli. Ale hlavně že jsem živ a zdráv,” pokračoval zpěvák, který se už z nepříjemného zážitku stačil oklepat.

Ukázal přítelkyni

Vojta Drahokoupil si nenechal ujít premiéru nového snímku Uncharted, na kterou vyrazil v doprovodu své přítelkyně, herečky Anety Vrzalové. Poprvé tak zároveň potvrdil, že je zadaný, a to už rok. „Většinou si oba svoje soukromí dobře střežíme, ale teď jsme se shodli, že je to tak silné, že nastal správný čas. Už jsme spolu nějaký čas i bydleli, nyní jsme střídavě u mě, nebo u Anety,” svěřil se zpěvák Blesku a dodal, že má nyní v plánu hodně pracovat, aby mohl následně vzít svou lásku a jejího syna Olivera, kterého má Aneta z předchozího vztahu, na dlouhou dovolenou.