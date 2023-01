Vojta Dyk mění plány: Co je důvodem podivného konce?

Zdroj: Profimedia

Zpěvák a herec Vojta Dyk si nechal ujít zajímavou hereckou příležitost. Dyk se měl objevovat v hlavní roli muzikálu Legenda jménem Holmes, místo něj se fanoušci dočkali v hlavní roli autora samotné hry Ondřeje Brzobohatého. V oficiálním vyjádření stojí, že za výměnou herců má být vytíženost Dyka.

Pravý důvod je údajně ovšem jiný. V zákulisí se šeptá o tom, že za odchodem z divadla mohla až příliš velká náklonnost k mladé zpěvačce. Podobnou zkušeností si prošel sám Brzobohatý, který se v divadle ještě během manželství s Taťánou Kuchařovou měl spustit s tanečnicí.

Historie se opakuje

Vojta Dyk hrál titulní roli v muzikálu už od podzimu 2018. Diváci z jeho výkonu byli nadšení. Samotný Ondřej Brzobohatý se spíše drží v ústraní, co se týká hraní, většinou zůstává jen autorem. Například v Karlíně uvedl muzikál Slunce, seno, jahody, v té době se zakoukal do tanečnice Zuzany Pilné, se kterou byl přistižen fotografy. Snímky s mladou tanečnicí šokovaly tehdy ještě jeho manželku Taťánu.

V posledních dnech se v závislosti na této vzpomínce diskutovalo o tom, že Dyk se řítí do podobného problému jako tehdy Brzobohatý. Dyková je o sedm let starší než její muž, doposud na veřejnosti i přes věkový rozdíl působili velmi zamilovaně. Informace o tom, že by měl najít zpěvák sympatie u jedné z mladých zpěvaček, je tak více než překvapující. Dyk se ovšem zkušeně vyvaroval stejné chyby jako jeho kolega Ondřej Brzobohatý a z muzikálu se raději stáhl, řídí se tak nejspíše heslem: Sejde z očí, sejde z mysli.

Oficiální verze

Divadlo si i přes klepy stojí za oficiální verzí. „Není za tím nic zvláštního. Nejdříve měl Sherlocka hrát Ondra, ale ten to odmítl s tím, že na to nemá čas. A teď na to zase nemá čas Vojta kvůli svým projektům, takže ho začal hrát Ondra. Třeba se to časem zase změní,“ řekl Expresu PR manažer divadla Tomáš Matějovský. Pro divadlo je to ovšem velká ztráta, pro fanoušky bylo účinkování Dyka dobrým důvodem, proč na muzikál přijít. Společné hraní bylo osudné i pro Dyka a tehdy ještě Vilhelmovou, sblížili se při zkouškách hry Bláznivý Petříček na podzim roku 2010. O pár měsíců později vyšlo najevo, že mají poměr. V dubnu 2011 herečka otevřeně přiznala, že jsou do sebe zamilovaní.