Vojta Dyk vzpomíná na školní léta: Rebely jsem obdivoval, byl jsem tichošlápek

Zdroj: Profimedia

Byl samý úsměv a viditelně v dobrém rozmaru. Herec, muzikant a zpěvák Vojta Dyk, hvězda seriálu Pan profesor, si, jak prozradil, roli profesora Marka Vlčka v průběhu natáčení hodně užíval.

Vojto, když přišla nabídka, abyste si tuhle pro vás určitě dost netradiční pedagogickou roli zahrál, spekuloval jste nad ní dlouho?

„Musím přiznat, že jsem nad touhle nabídkou opravdu dumal docela dlouho. Jednak proto, že příliš nedělám seriály a pak, jak jste říkal, jsem hodně vážně přemýšlel i nad rolí profesora, která pro mě byla docela netradiční. Přesvědčil mne o kladné odpovědi skvělý scénář. Když jsem ho pročetl, bylo rozhodnuto. Líbil se mi a vůbec rozhodnutí jít do Pana profesora nelituji, naopak,“ uvedl Vojta.

Hrajete gymnazijního fyzikáře a chemikáře, který používá neortodoxní metody při výuce a nestraní se ani řešení problémů svých studentů. Odmysleme si na chvilku vaše herectví, zpěv a muzicírování a prozraďte, kdyby přišla nabídka, abyste se stal kantorem, vzal byste ji?

„Jejej, co na to říci. No asi ne. Jednak nevím, co bych učil a pak tohle povolání vyžaduje velikánskou míru zodpovědnosti, chce, aby člověk byl velice dobře na ni připraven a bezesporu je i časově nesmírně náročná, což bych nestíhal. Ale …, ale myslím si, že tenhle profesor je fajn člověk a já se ho snažil hrát takovýho, jakýho bych ho chtěl mít za svých studií. Abych ale odpověděl na otázku, mohu slíbit, že nic podobného ode mě nehrozí, nepostavím se za katedru a raději zůstanu u toho, co dělám,“ s úsměvem řekl Dyk.

Udělejme tak trošku obrat. V seriálu jste profesorem, ale jaký jste byl vy ve škole žák a student?

„Nikdy jsem nebyl žádný buřič nebo problémový kluk. Spíš takový tichošlápek, ale ve skrytu duše obdivoval ony rebely. Školami jsem procházel bez problémů a snad jen jednou za dobu mého chození do škol měl v žákovské knížce poznámku. Byl jsem sice komunikativní, takový kecálek, ale tím moje účinkování v partě žáků a studentů končilo. Nikdy jsem neměla takové ty velké průsery, ty si vzali na starost moji spolužáci a kámoši. Já jsem vždycky u těch jejich mírně řečeno akcí byl, fandil jim, ovšem aktivně se nejrůznějších průserů neúčastnil,“ prozradil herec, zpěvák a muzikant.

Ze školy si na závěr odskočme do žhavého současna. Co vás profesně čeká v nejbližší době?

„Těším se na říjnovou premiéru výpravného životopisného filmu Il Boemo, kde hraji nejslavnějšího českého skladatele 18. století Josefa Myslivečka. Pak se účastním festivalu v San Sebastianu a samozřejmě mám v plánu řadu koncertů s kapelou. Je toho docela dost a moc se těším na dny současné i ty příští,“ dodal na závěr povídání Vojta Dyk.