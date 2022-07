Vojta Kotek se brzy stane otcem, co hodlá kvůli rodině obětovat?

Zdroj: Profimedia

Vojtěch Kotek se minulý měsíc oženil se svou partnerkou Radanou a novomanželům se co nevidět narodí miminko. Známý herec se na otcovskou roli velice těší a dokonce plánuje nějaký čas omezit své pracovní povinnosti, aby se naplno mohl věnovat rodině.

Vojtěch Kotek a jeho partnerka Radana se vzali 30. června. Obřad se konal v bývalém vládním areálu Vystrkov na Orlíku, a i když se hovořilo o tajné veselce, herec to vnímá jinak.

"Nebyla to tajná svatba. Lidé, kteří tam byli, o ní věděli, pouze jsme nezvali novináře. Přijde mi sice hloupé jít do televize a říct: Dobrý den, já jsem se oženil, teď to ale aspoň všichni vědí a je od toho pokoj," vysvětlil Kotek v rozhovoru Showtime.

"Bylo to uprostřed deštivých dní, které zrovna v Česku panovaly. Na chvilku ale vysvitlo sluníčko. Věřím, že to tam nahoře zařídil můj táta, který už s námi nemohl být," popsal Vojta svůj svatební den. Herec ve vztahu s krásnou brunetkou v ničem neotálel. Za krátký čas stihly hrdličky nejen zpečetit svou lásku svatbou, ale také založit rodinu a miminko bylo prý plánované.

Měli jsme veliké štěstí

Kotek je po svatbě s Radanou velice spokojený, zatím si ale zvyká na nové příjmení své manželky, paní Kotkové.

"Je to ale nádherné. Je to jediná věc, která se od té doby změnila. Měli jsme velké štěstí, že jsme nemuseli dlouho čekat, když jsme chtěli miminko. Tak nějak se to podařilo. Myslím, že je hezké, že naše dítě bude vyrůstat v klasické rodině," pochlubil se Kotek a dodal, že dítě přijde na svět už brzy.

Už na začátku roku herec avizoval, že si po narození potomka dá na čas pauzu od práce. "Ve chvíli, kdy budu mít rodinu, jsem připravený si to opravdu užít a vychutnat. Všechno přehodnotím a udělám si čas, protože to je něco, co se neopakuje. A nebude to zase tak těžké. Práce mě baví, ale doba, kdy byla mou absolutní prioritou, je pryč. Mě zajímá hlavně život jako takový a moje rodina bude určitě mnohem silnější zážitek než cokoli, co bych mohl zažít před kamerou," svěřil se tehdy herec Týdeníku Televize.