Nejdřív pohoda, pak strach: Vojta Kotek prozradil, co s ním udělala pandemie

Pandemie koronaviru byla zpočátku pro herce a režiséra Vojtěch Kotka nesmírně uvolňující, postupem času ovšem začal měnit názor. Z vytoužené profesní pauzy se vyklubal stesk po práci. O to větší radost má z nacvičované divadelní hry a nové filmové role!

Herec a režisér Vojtěch Kotek patří k těm možná nejoblíbenějším osobnostem českého šoubyznysu, i když se mu snaží již pěknou řádku let vyhýbat. O to více mu hrála do karet pandemie koronaviru, alespoň tedy v jejích úplných začátcích. „Musím říct, že když byla loni na jaře čísla nakažených celkem nízká a nikdo z mého okolo ještě covid neprodělal, tak jsem si karanténu opravdu docela užíval,” nechal se sympatický herec slyšet v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Chuť vrátit se do hereckého světa

„Líbilo se mi, že ven můžu jít jedině s rouškou, protože mě pak lidi na ulici tolik nepoznávali. Kvůli omezování sociálních kontaktů najednou nikoho ani nenapadlo, aby si se mnou dělal selfíčka,” pokračoval ještě, co se mu na pandemii zpočátku líbilo. Když se ale pak na podzim začala situace výrazně zhoršovat, uvědomil si, že tento celosvětový problém jen tak nezmizí. „Nakonec jsem si ale uvědomil, proč to vlastně všechno děláme, a celá ta vynucená pauza od velkého hereckého světa mi naopak dala novou chuť se do něj vrátit,” popisoval, co se mu honilo hlavou.

Dvě nové výzvy

Vojta Kotek rozhodně neusnul na vavřínech, a to ani v současné chvíli, kdy si spousta lidí myslí, že herci nemohou mít mnoho pracovních nabídek. V létě jej totiž čeká premiéra divadelního představení o životě Jana Wericha, kde si Kotek zahraje jeho mladší já. „Jsme pořád na začátku, takže zůstává otázkou, co nám z té hry nakonec vyleze. Sám bych byl rád, kdyby se nám o Werichovi podařilo mluvit moderním divadelním jazykem a oslovit tak současnou generaci, která ho často může vnímat jen jako postavu z učebnic,” vysvětloval, jak by si přál, aby představení nakonec vyznělo.

Má před sebou ale i filmovou roli. Zahraje si totiž po boku herečky Terezy Ramba ve filmu Betlémské světlo, který bude natáčen dle povídek Zdeňka Svěráka, jež se ve filmu rovněž objeví. Režie se chopí jeho syn Jan. Vojta Kotek roli vzal nejen proto, že věděl, že by na něj byl jeho tatínek pyšný, ale také právě kvůli obsazení. „V betlémském světle budu hrát s Terezkou, kterou jsem Zdeňkovi kdysi v divadle představil jako svou přítelkyni. To, že se ve filmu zase všichni potkáme, pro mě hodně znamená,” řekl ještě.

