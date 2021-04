Hezoun Vojta Kotek má novou holku? Se slečnou tajemnou chodí běhat

Vojta Kotek je idolem mnoha dívek. Chňapla by po něm každá, kdyby byl volný. Jenže on není. Fešný herec má totiž zřejmě novou přítelkyni se kterou chodí běhat, i když se to snaží zapírat. Jeho chování hovoří za vše.

S neznámou dívkou se totiž vydal běhat. Chvíli to budilo podezření, že se jedná o jeho trenérku, ale to Kotek popřel. Snímky s jeho novou láskou, i když to Kotek ještě nepotvrdil, přinesl portál expres.cz.

Na otázku, zda se jedná o trenérku, odpověděl tajemně. „Já jsem čekal, kdy tam zabrousíte… To ale není moje trenérka,“ řekl v pořadu Showtime na CNN Prima News.

„Néé, to je… Já bych to skutečně nerad takhle rozebíral… Nevím, proč bych měl,“ řekl nejistě herec a všem bylo jasné, že je za během něco víc.

Kotek se vykrucuje, o vztahu nechce mluvit

Faktem je, že v době pandemie má jakožto herec času více, než dost. Může ho tedy věnovat běhu nebo jiným příjemným činnostem. Nucené volno mu vlastně vůbec nevadí. Ba naopak.

„Karanténu jsem si užil. Udělal jsem věci, o kterých jsem si myslel, že nikdy nezvládnu. Zbrousil jsem stůl, natřel židle, opravil střechu, založil jsem záhon na dýně, zasadil ředkvičky, mrkev, cibuli a česnek a natřel všechny ploty,“ popsal Kotek, jak trávil izolaci, v pořadu Luďka Staňka na internetové televizi Mall.tv.

Na režim v pandemii už si zvykl

„Problém je v tom, že jsem si na tenhle styl života dost zvykl a teď nemám chuť nikoho vidět, i když už je po karanténě,“ smál se herec, který už zřejmě svoje tvrzení přehodnotil.

„Během karantény jsem si odpočinul, protože u mě, co se týče slávy, spíš převažují ty proti. Každý chce být slavný, dokud nezjistí, jaké to je,“ přiznává Vojta. Přiznat by ale měl i to, kdo je ta tajemná běžkyně.