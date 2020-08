Vojta Kotek po vážné nehodě na motorce: Domácí léčení a krunýř!

Vojta Kotek je fanouškem jízdy na motorce a tato vášeň se mu nedávno málem stala osudná! Herec jel na svém stroji a nevšiml si traktoru, který zrovna odbočoval. Situace mohla mít fatální následky!

"Od Bechyně jel traktor s návěsem a odbočoval doleva na Stádlec. Za ním jel motorkář, který ho předjížděl. Říkali, že to položil, aby přímo nenarazil do traktoru. Přesto ta motorka šla do velké pneumatiky zemědělského stroje, byla na ní obrovská šmouha," popsal očitý svědek nehodu Kotka.

Naštěstí se ukázalo, že zprvu hrozivě vyhlížející střet motorkáře a traktoru nakonec dopadl lépe, než by se podle prvních dojmů mohlo zdát. Herec měl totiž obrovské štěstí! Z traumatologického oddělení v Českých Budějovicích byl Kotek po pár dnech převezen do Prahy a dnes už je na tom natolik dobře, že ho lékaři propustili do domácího léčení!

Vojta Kotek už je z nemocnice doma.

Zdroj: Profimedia

Nehoda na motorce způsobila Vojtovi Kotkovi nejen nepříjemná zranění, ale také přišel o zajímavou pracovní příležitost! Herec měl totiž během letních prázdnin začít s natáčením nového filmu. Kvůli zdravotním problémům ale o roli ve snímku Známí neznámí přišel! Tvůrci si místo něj vybrali narychlo Tomáše Měcháčka.

Kotek se s tímto faktem musel smířit, mnohem důležitější je totiž aktuálně jeho zdraví! Podle posledních fotek se mu ale daří velmi dobře!

Hvězda Snowboarďáků už je z nemocnice doma a má skvěle zařízenou péči. Deníku Expres se podařilo zachytit herce, zrovna když si vyzvedával jídlo před domem!