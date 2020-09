Vojta Kotek po vážné nehodě: Návrat v plné formě!

Vojta Kotek má za sebou velmi náročný rok. Zemřel mu milovaný otec a do toho točil hned několik důležitých projektů. V lednu začal natáčet film Vlastníci, a k tomu se nabalily dvě další role.

Kotek na sobě ale během pár měsíců zapracoval a zhubl sedmnáct kilogramů! Zatímco ve filmu Vlastníci působí jako obtloustlý třicátník, v Marii Terezii a Einsteinovi se herec předvede ve svém novém těle!

!V lednu jsem točil Vlastníky a ještě před natáčením Marie Terezie jsem se začal připravovat na Einsteina: o sedmnáct kilo jsem zhubl a dostával se do formy. V den, kdy se konala dotočná Marie Terezie, tragicky zemřel táta. Věděl jsem, že natáčení Einsteina už nemůžu zrušit, protože by se to dotklo hrozně moc lidí, ani bych tím sám pro sebe nic nevyřešil. Spousta lidí mi říkala, že to mám dělat, že se mám tvrdě pustit do práce a zaměstnat mysl. Opravdu se podařilo odvést myšlenky jinam, postava údajného Einsteinova prapravnuka profesora Filipa mě naprosto pohltila," prozradil Kotek webu Novinky.cz.

O tom, zda ale budeme vídat seriál Eistein, rozhodnou hlasy televizních diváků, Kotek má totiž proti sobě silného soupeře Vladimíra Polívku!