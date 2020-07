Vojta Kotek je z nejhoršího venku: Jedním rozhodnutím si zachránil život

"Já se to snažím řešit jako od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit. Rodina to neví, opravdu mi to teď hodně zkomplikovalo život," řekl Vojta Kotek den po nehodě webu TN.CZ!

Na Kotka nezapomněli ani kolegové z branže, kteří mu přejí rychlé uzdravení!

"Já mu to asi napíšu sama, ale tak já bych mu hlavně popřála, aby byl co nejdřív zdravej, aby ho nic nebolelo a ještě si mohl užít léta," vzkázala mu zpěvačka Berenika Kohoutová. a přidala se i herečka Veronika Freimanová: "Co jinýho než hodně zdraví a ať je v pořádku."

I my přejeme brzké uzdravení a doufejme, že nebude mít herec příliš starostí ohledně nesplněných závazků…