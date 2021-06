Má novou přítelkyni? Vojta Kotek byl viděn po boku hříšně sexy blondýny

Vojta Kotek zažívá úspěšné období, kdy je na televizních obrazovkách jako doma. Každý týden ho můžeme vídat hned v několika pořadech. Zatímco v jednom se setkává se svým kolegou Jakubem Prachařem, ve druhém si zahrál s krásnou modelkou a herečkou Victorií Jancke. Tak na svém hereckém partnerovi mohla oči nechat.

Nejen, že herce Vojtu Kotka každý týden vídáme po boku Jakuba Prachaře jako kapitána týmu v oblíbené vědomostní soutěži Máme rádi Česko, ale také se objevuje v novém seriálu Einstein, kde hraje profesora Koeniga.

Ten je údajně praprapravnukem Alberta Einsteina, vyučuje fyziku na univerzitě a pracuje na tom, aby navždy vyřešil energetické problémy lidstva. Bohužel se však dostane do průšvihu, a aby nešel do vězení, musí s IQ 210 pracovat jako poradce při vyšetřování vražd.

Krásná herečka v Einsteinovi

Tam má rozhodně hezčí herecké kolegy než je Prachař. Do Einsteina totiž nastoupila krásná herečka Victoria Jancke, která žije střídavě v Německu a v USA. Victoria není v hereckém světě žádným nováčkem a kromě hraní se slušně živí i modelingem a moderováním.

Pro roli krásky, které se objeví v seriálové univerzitě, ji navrhla agentura, která ji zastupuje a čeští tvůrci souhlasili. Jediný problém byl v tom, že Janckeová neslyšela předtím česky nikdy ani slovo. I přesto se rozhodla výzvu přijmout a vrhnout se do role po hlavě.

Ve všem jí ochotně pomáhal Vojta Kotek, který jí byl k ruce na place a herečka by dle Blesku možná nebyla ani proti, kdyby si jí všímal i soukromě. Ona jeho kouzlu prý rozhodně podlehla a pěla na něj ódy o sto šest.

Trénování českého jazyka kvůli roli

„Je to úžasný herec a přitom skromný člověk. Navíc je s ním legrace, a když jsem něčemu nerozuměla, hned mi to přeložil a vysvětlil. Navíc je to velký fešák, takže se mi s ním dobře pracovalo,“ nechala se slyšet pro Blesk.

Sama si prý po kamerových zkouškách, kde četla text v našem jazyce a vůbec netušila, o čem je, nevěřila. Nakonec ale dostala českého učitele a jazyk si s ním procvičila. Nebyl to žádný med, čeština totiž patří k těm těžším jazykům.

Když se Prachař dozvěděl, že po jeho kamarádovi pokukuje tato cizokrajná kráska, záviděl mu. Prosil produkci, aby mu někoho takového také dohodila. Na to, zda mu vyhoví, si však musíme počkat. Sledujte seriál Dvojka na zabití, který právě s Kotkem nyní natáčí a uvidíte sami.

Na Vojtu Kotka v seriálu Einstein se podívejte ve videu!

Zdroj: Youtube