Dvě partnerky mu přebral kolega: Herec Vojta Kotek měl v lásce smůlu

Zdroj: Profimedia

Je talentovaný, charismatický a spousta žen po něm tajně touží. Herec Vojta Kotek měl přes to všechno v lásce docela dlouho smůlu. Ačkoli dnes už je šťastně ženatým otcem, dvě jeho partnerky mu v minulosti přebral kolega Kryštof Hádek.

Málokoho by napadlo, jak velké problémy v lásce mohl mít tak pohledný a sympatický herec, jakým Vojtěch Kotek bezpochyby je. Náručí mu prošlo několik krásek, a i když některé z jeho vztahů trvaly skutečně dlouhou dobu, nikdy nevydržely.

Tereza Ramba i Berenika Kohoutová

Když začal před lety Vojta Kotek chodit s Terezou Rambou, tehdy ještě Voříškovou, pro mnohé šlo o lásku jako trám. Partneři vedle sebe vypadali nesmírně spokojeně a vydrželi spolu dle webu zeny.iprima.cz dva roky. Tereza ovšem následně spadla do náruče Kryštofa Hádka, kamaráda a hereckého kolegy právě Kotka.

A podobný konec měl i jeho vztah s Berenikou Kohoutovou. I té se nakonec více zalíbil Hádek. Kotek se ale na celou věc díval a dívá s nadhledem a nikdy svému kamarádovi nic nezazlíval. „Potom, co jsou se mnou spokojený a já jsem na ně hodný, chtějí zřejmě nějaký dryáčnický zážitek. Chtějí adrenalin. Se mnou je to asi trochu nuda, kdežto s Kryštofem je zábava. Třeba Terezka říkala, že když spolu začali bydlet, tak prvních asi šest měsíců nebyl schopen koupit žárovky, tak měli celou dobu čelovky. Takové dobrodružství se mnou nezažije,” nechal se Kotek před časem slyšet v Show Jana Krause.

Vztahy jsou jeho slabé místo

Po jeho boku se objevilo více žen, některé vztahy trvaly déle, jiné byly jen krátkými románky. Sám Kotek se však domnívá, že chyba mohla být na jeho straně. „Před pár lety jsem plánoval, že touhle dobou už budu mít děti. Byly doby, kdy jsem to řešil dost intenzivně. Vztahy jsou mé slabé místo. Ty se mi prostě nedaří. Mám pocit, že je se mnou těžké vydržet,” řekl o sobě herec sebekriticky.

Láska k druhému člověku ale podle Kotka není zcela nejdůležitější. Je totiž třeba ji hledat i jinde. „Myslím si, že láska je něco, co může dát životu smysl. Pokud mám lásku, je to kormidlo. Je to směr, který držím, a vím, že jsem na správné cestě. Samozřejmě když člověk pak o tu lásku přijde, někdy může mít pocit, že najednou ten smysl života ztratil, ale myslím si, že láska jako taková je opravdu v každém z nás a je i vůči sobě, světu a okolí. Pro mě je to velmi podstatná entita,” prozradil Vojta Kotek v rozhovoru pro Český rozhlas podle webu Expres.

Dnes už je Kotek naštěstí spokojeně zadaný a může si kromě samotné entity lásky užívat i tu prostou, kterou známe všichni - partnerskou.

Vojta Kotek neměl v lásce úplně štěstí:

Zdroj: Youtube