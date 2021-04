Vojta Kotek: Našel konečně tu pravou? Herec promluvil o nové partnerce!

Vojta Kotek na lásku neměl příliš štěstí, což je velice podivné, od natočení filmu Snowboarďáci je totiž idolem dívčích srdcí. Naposledy herec randil s Valérií Rónovou, tu ale podle všeho vyměnila neznámá, sportovně vyhlížející slečna.

"Pokud mám lásku, je to kormidlo, je to směr, který držím a vím, že jsem na správné cestě. Samozřejmě když člověk pak o tu lásku přijde, někdy může mít pocit, že najednou ten smysl života ztratil. Ale myslím si, že láska jako taková je opravdu v každém z nás a je i vůči sobě, světu a okolí. Pro mě je to velmi podstatná entita," řekl loni Vojta Kotek po rozchodu s Valerií Rónovou.

S dcerou známého sochaře randil herec necelé tři roky, jejich vztah ale připomínal jízdu na horské dráze.

Definitivně se Kotek s Rónovou rozešli loni v sobě, kdy měl herec vážnou nehodu na motorce. "Střetl jsem se s traktorem a skončil na zemi, respektive na asfaltu a následně v nemocnici, protože jsem si zlomil dva obratle, ale naštěstí šikovně. Takže chodím, není na ta mně víceméně poznat. Ale pořád ta záda nejsou ještě to, co bývala," popsal tehdy Vojta, jak přežil o vlásek.

Neznámá žena po boku Vojty Kotka vzbudila zájem médií

Vojta Kotek musel poslední rok rehabilitovat, aby se dostal po pádu z motorky do formy. "Snažím se teď nějak běhat, cvičit, ale jsem po rehabilitacích, takže zatím nemůžu úplně naplno, ale pomalu se do toho dostávám," prozradil v pořadu Showtime.

"Mám teď víc projektů, co se připravují, začínám je točit, ale do některých by se hodilo, abych zhubl, do některých zase, abych přibral. Tak jsem zvolil střední cestu nejmenšího odporu a snažím se to udělat tak, abych byl já se sebou spokojen," doplnil herec.

Více než sportovní aktivity herce ale jeho fanynky zajímá nová tajemná žena, která se objevuje po jeho boku.

"Jsem šťastný," říká Vojta Kotek

Vojta Kotek je odjakživa na své soukromí extrémně opatrný. Nedávno se ale reportérům deníku Expres.cz podařilo vyfotit ho při sportu s neznámou ženou.

Herec si s tajemnou brunetou šel zaběhat a následně s ní zašel do vchodu domu. Stejná žena navíc Kotka také vyzvedává v autě a vozí ho po Praze.

Na dotaz Showtimu, zda se jedná o trenérku ale Kotek odpověděl jasně. "Já jsem čekal, kdy tam zabrousíte… To ale není moje trenérka," smál se pobaveně. O koho šlo ale říct nechtěl. "To jeeee…," zamýšlel se herec nad svou odpovědí, nakonec ale celou věc zahrál do autu.

"Já bych to skutečně nerad takhle rozebíral. Nevím, proč bych měl. Fakt je takovej, že jsem šťastnej" uzavřel. Na představení nové partnerky si tak nejspíš ještě budeme muset počkat.

Kotek je na své soukromí opatrný.

