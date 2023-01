Vojta Kotek se pochlubil synem a prchal domů: Musím řešit kakánky a prdíky

Zdroj: Profimedia

Novopečený tatínek Vojta Kotek se zhlédl v rodinném životě. Oblíbený herec sice dorazil na premiéru svého nejnovějšího filmu Princezna zakletá v čase 2, ale dlouho se ovšem nezdržel.

Kotek se od narození syna objevil ve společnosti poprvé, a tak bylo jasné, jakým směrem budou všechny jeho rozhovory směřovat. Vojta, který si ve snímku zahrál čaroděje, zářil po celou dobu premiéry a náležitě se chlubil synem a manželkou.

Nový život

Pro oblíbeného herce byl letošní rok plný změn, v létě se se svou partnerkou Radanou oženil a na podzim přívitali na svět své první dítě. Těhotenství půvabné Radany se provalilo až na svatbě, kde ukázala v šatech těhotenské bříško. Vojta jako herec, který přišel ke slávě velmi brzy, si prošel v minulosti divokým obdobím. Potom, co si užíval popularity a šel z filmu do filmu, si uvědomil, že už stojí o něco jiného. „Teď žiju tím, že bych chtěl bydlet na nějakém hezkém místě, mít rodinu, něco pěstovat… To je oproti dřívějšku totální obrat,“ svěřil se v rozhovoru pro Deník na začátku letošního roku.

Pyšný otec

Herec si za svým přáním opravdu šel, o pár měsíců později je ženatý a má první dítě. „Je mi trapné o tom mluvit jako o roli otce, jako bych to měl hrát v nějakém filmu. Je to nádherné, jsem strašně šťastný. A děkuji všem nad námi, že se náš syn narodil zdravý a že nám dělá radost,“ svěřil se pro Expres šťastný otec. Zároveň prozradil, že je Radaně velkou oporou. „Snažím se zapojovat, co nejvíce můžu, jak mi to čas dovolí. Snažím se ten čas si dělat, než bych to normálně dělal. Takže i dnes jsem tady jen na ten úvod, ale pak právě běžím domů řešit krkánky a prdíky,“ dodal.