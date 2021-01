Děsivá nehoda Vojty Kotka má následky: Herci přinesla zvláštní schopnost

Když v létě herec Vojta Kotek havaroval na své motorce, vyděsil tím nejen svou rodinu, ale také své fanoušky. Díky své pohotovosti si herec zachránil život, a přestože byl po nehodě ihned převezen na JIP, jeho zranění nakonec nebyla tak vážná. Přesto si nehoda vyžádala dva zlomené obratle. „Střetnul jsem se s traktorem, skončil jsem na zemi a následně v nemocnici, protože jsem si zlomil dva obratle. Ale naštěstí šikovně. Chodím, není to na mně poznat, ale pořád ty záda nejsou úplně, co bývaly,” nechal se herec slyšet pro Český rozhlas.

I několik měsíců od nehody herec pociťuje jednu zásadní změnu. Pozná prý totiž, jaké bude počasí! „To mi řekl i pan doktor, že to bude ještě tak dva roky trvat, že ucítím změnu počasí. Já jsem si říkal, že to tak přece nemůže fungovat, ale skutečně to tak funguje,” řekl s úsměvem v rozhovoru pro Český rozhlas. S humorem dokonce dodal, že zvažuje změnu zaměstnání.