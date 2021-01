Kotek mění české zvyky: Co má na Vánoce nejraději na talíři?

Jednu z hlavních rolí si zahrál ve filmu Vlastníci. „Vlastníci jsou pro mě obraz celé naší společnosti a stavu naší demokracie. Ta by neměla znamenat, že každý nesmiřitelně prosazuje svůj názor a nepřipouští o něm diskusi,“ prozradil Kotek Novinkám.

„Ta filmová domovní schůze ukázala, jak nám to stále nejde. Přitom by všichni měli mít zájem na tom, aby se všem žilo dobře. To ale bez dialogu nejde. Na jednu stranu se říká, že naše demokracie je ještě mladá – žijeme v ní třicet let. No, mně je prakticky stejně jako jí a popravdě už o sobě moc neslýchám, že jsem mlaďas,“ směje se Kotek.