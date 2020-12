Vojta Kotek po děsivé nehodě: Připravuje se na důležitý úkol

„Já teda navíc nemám pocit, že bych vizuálně Wericha nějak připomínal. Ale když jsem tuhle svou obavu řekl holkám autorkám, začali jsme si o tom povídat a ony mi nastínily, jak to celé vidí. Měl by to být dialog mezi mladým a starým Werichem. Ten mladý by měl být spíš jako jeho vnitřní já, což mě malinko uklidnilo, ale samozřejmě se pořád budím orosen s tím, že budu hrát Wericha,” pokračoval ještě s tím, že je z nové úlohy pochopitelně značně nervózní.

Přesto se nesmírně těší a není se čemu divit. Po půlroční umělecké pauze je více než jasné, že pro něj bude pracovní zápřah velmi vítaný. „Jsem připravený na nabité léto a musím říct, že jsem si dost odpočinul. Doufám, že se to všechno podaří, protože v téhle době člověk nikdy neví,” řekl na závěr.