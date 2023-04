Jak to mají s penězi? Dykovi na videu ukazují realitu všedního dne!

Zdroj: Profimedia

Tatiana Dyková byla jednou z umělkyň nominovaných na cenu Neviditelný herec roku a na akci dorazila v doprovodu svého manžela Vojtěcha Dyka.

Vojta Dyk prý nebyl z nominace své manželky nijak zvlášť překvapený. "Bylo to pro mě trochu divný, protože já ji furt vidím. Zároveň se to ale dalo čekat, protože to, co ona dokáže s tím svým hlasem, je neuvěřitelný," pěl herec na svou ženu samou chválu.

Ta společnost, ve který tam byla, je dost hustá. Takže opravdu samí bardi a "bardyně" a myslím, že jí to udělalo hroznou radost," pochlubil se Dyk.

Ačkoliv jsou Táňa i Vojta herci, vzájemně si prý v tomto neradí. "Pro rady si ke mně rozhodne nechodila nikdy. Ale já k ní taky ne, myslím," prozradil Dyk. V tu chvilku k němu přiběhla jeho žena a požádala ho o peněženku.

"To nemusíte vystřihávat, to je realita," okomentoval Vojta Dyk vtipný moment, když si Táňa přišla za ním pro hotovost. "Platím za ní často, ale rád," doplnil.

"Nevím, zda to je výraz gentlemanství, ale já jsem měl staršího tátu, který mě učil ještě takovou tu starou školu. Ale já si obecně nemyslím, že to je výchovou. To člověk buď v sobě má, nebo nemá. Buď zaplatíte jednou, dvakrát nebo milionkrát," tvrdí hudebník a herec.

Na dotaz, zda hodlá předat slušné vychování i svému synovi, ale odpověděl Dyk tak, že by byl hlavně rád, aby chlapec vyrostl v lepším světe. "Synovi bych rád předal tenhle svět v lepším stavu, než ve kterým zrovna je," uzavřel.

