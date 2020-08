Vojtěch Kotek po nehodě: Bolest nahradilo zklamání!

"Já se to snažím řešit jako od té chvíle, co tady ležím. Protože mám ještě nějaký projekt, který mám začít točit. Rodina to neví, opravdu mi to teď hodně zkomplikovalo život," řekl Vojta Kotek den po nehodě webu TN.CZ!

A nezůstalo nakonec jen u obav. Slovenské stránky Topky.sk přišly na to, že Kotek měl pracovat na připravovaném filmu Známí neznámí, který produkuje herečka Petra Polnišová. A k tomu nedojde, alespoň soudě dle jejích slov. „Nesmírně nás mrzí, co se Vojtovi stalo. My sice přijdeme o skvělého herce, ale důležité je, že je v pořádku, a oddychli jsme si, že jeho nehoda nebude mít žádné trvalé následky,“ sdělila médiím Petra, která se po boku Kotka objevila v seriálu Marie Terezie.