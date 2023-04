Geislerová má falešný chrup, Hádek účes: V seriálu Volha jsou herci k nepoznání

Zdroj: Česká televize

Na obrazovkách České televize se v premiéře objevila zbrusu nová česká minisérie Volha, ve které v hlavních rolích září celá řada dobře známých tváří. Je však pravdou, že na první dobrou by je jejich fanoušci možná ani nepoznali. Při natáčení totiž herci prošli velkou proměnou.

Česká televize uvedla dobovou minisérii s názvem Volha, která poodhaluje zákulisí televizní tvorby v normalizační době. Zajímavý příběh ovšem není jediným lákadlem pro diváky. Česká televize totiž vsadila při obsazování na ty nejlepší herce, kteří se momentálně na české scéně objevují. A maskéři a kostyméři si s nimi pořádně vyhráli. V některých případech se dokonce měnil chrup.

Tři paruky

Ústřední postavou seriálu je řidič Standa Pekárek, kterého ztvárnil herec Kryštof Hádek. A aby co nejlépe zapadl do doby, ve které se minisérie odehrává, tvůrci ho navlékli nejen do starého oblečení, ale výrazně mu upravili i kštici. Celkem pro něj vytvořili tři paruky, které jsou od pravých vlasů naprosto k nerozeznání. A není se čemu divit. Jen práce na jedné paruce trvaly sto padesát hodin.

Kromě toho maskéři vytvořili další 4 paruky pro ostatní herce, třicet kotlet, dvacet knírků, dvě bradky a dva plnovousy.

Žluté zuby Anny Geislerové

O něco složitější byla práce před kamerou pro herečku Annu Geislerovou, která se musela naučit mluvit s novými zuby. „S nápadem jsme přišli tak nějak společně. Režisér, já a hlavně maskér Martin Valeš. Myslím, že jsme vycházeli především z pocitu, že by bylo fajn nemít jen Geislerku v dobovém kostýmu. Proces ladění zubů byl epický! Dělaly se natřikrát. Od masivních bílých až po ty použité v krásném podzimním zlatohnědém tónu,” nechala se herečka slyšet a dodala, že pro ni bylo zpočátku těžké s umělými zuby správně vyslovovat různá slova. „Sykavky byly trochu problém, ale spíš si člověk musí zvyknout na to, že jsou vaší součástí, a nijak na ně neupozorňovat nebo nezdůrazňovat ty těžkosti. Navíc moje postava režisérky Válové je těžká kuřačka, takže k zubům má ještě neustále cigaretu v puse či ruce,” doplnila Anna Geislerová.

Kromě vzhledu herců tvůrci řešili také samotné prostředí, ve kterém se minisérie natáčela. Aby ulice odpovídaly dané době, bylo třeba do nich zasadit na 150 dobových automobilů a také obléct komparzisty do správného oblečení. S tím pomohli lidé, kteří tvůrcům prodali různé kousky ze svého šatníku.