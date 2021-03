Diskriminace, křičí Lubomír Volný. Poslance bez roušky zadržela policie

V neděli byl v centru Prahy na demonstraci proti vládním opatřením zadržen policií poslanec Lubomír Volný. Odmítl si totiž nasadit roušku. Na policejní stanici pak strávil tři hodiny. Volný už dříve nerespektoval vyhlášená opatření. V lednu se popral v Poslanecké sněmovně s kolegy z ČSSD a proslul větou „jestli tady pudeš, dostaneš flákanec.“

Roušku neměl ani v Poslanecké sněmovně, ani na demonstraci v centru Prahy. Právě proto ho na Václavském náměstí zadržela policie. Spoluorganizátor akce a dřívější člen SPD tak putoval na policejní stanici.

„Mám informace, že byl pan poslanec zajištěn poté, co opakovaně odmítl použít roušku,“ potvrdil informaci televizi CNN Prima News ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

„Moje zadržení mělo vyprovokovat ty lidi. Za největší úspěch nedělní demonstrace považuji to, že se lidé z celé republiky sjeli do Prahy, že se jim podařilo překonat policejní opatření, která musela stát miliony korun. A hlavně považuji za úspěch, že nedošlo k naplnění přání pana Hamáčka, aby to skončilo krvavým střetem,“ uvedl Volný pro portál Život v Česku.

Volný si odmítl nasadit roušku

„Ti policisté se soustředili na jednu firmu a nenechávali lidi projet. Nenechali projet konkrétní lidi, kteří jeli na konkrétní výběrové řízení, to je jednoznačná diskriminace a zneužití pravomoci veřejného činitele,“ říká přesvědčeně Volný.

Volný tvrdí, že policisté jednali protiprávně, když na demonstraci nepustili mimopražské. Poslanec jim poradil, aby do formuláře napsali, že k němu jedou na pohovor. To se ovšem s úspěchem nesetkalo.

Není to zdaleka poprvé, co policie řeší Volného chování. V lednu totiž ve Sněmovně vyvolal potyčku, když se dožadoval slova při jednání o nouzovém stavu. Ze strkanice u pultu předsedajícího byla nakonec pokuta 90 800 korun, což je výše jednoho měsíčního poslaneckého platu.

Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec!

Dle slov Volného mu výbor neumožnil řádný proces, kde by se mohl obhájit. Při nepříjemném incidentu vypnul předsedající Tomáš Hanzel (ČSSD) Volnému mikrofon, jelikož urážel ČSSD i jeho osobu. Volného to rozhořčilo a šel si to vyřídit osobně k předsednickému pultu.

„Tak já si půjdu sednout k vám na klín a řeknu to rovnou do vašeho mikrofonu,“ řekl a vydal se k pultu. Bránit se Hanzela i mikrofon snažil předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Toho Volný odstrčil.

To naštvalo poslance Ondřeje Veselého (ČSSD), který se přiběhl do potyčky zapojit. „Jestli tady pudeš, dostaneš flákanec!“ křičel na něj Volný. Schůze byla přerušena a Volný vykázán. Maximálním postihem je odebrání jednoho poslaneckého platu a to se také stalo.