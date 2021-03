Našla pana božského? Vondráčková na seznamkách nelovila, spoléhá na něco jiného

Zdroj: Instagram

Lucie Vondráčková oslavila jedenačtyřicáté narozeniny a nutno podotknout, že jen září. Skoro to vypadá, jako kdyby zastavila čas. Jediné, co všechny teď zajímá, je, zda si už po rozvodu s Tomášem Plekancem někoho našla. Vzhledem k tomu, jak vypadá, by to neměl být problém.