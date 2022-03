Lucie Vondráčková nebude slavit narozeniny, co stálo za zrušenou oslavou?

Zdroj: Profimedia

Oblíbená zpěvačka Lucie Vondráčková oslavila své čtyřicáté druhé narozeniny. Díky jejímu vzhledu by jí tento věk málokdo hádal. O svém soukromí nerada mluví a tak není jasné s kým své narozeniny trávila, delší dobu se diskutuje o tom, že už netvoří pár s hudebníkem Vojnarem. Smutnit na své narozeniny určitě nemusela, její fanoušci ji zahrnuli gratulacemi na Instagramu.

Zrušená oslava narozenin

V televizi Nova, kde byla hostem na své narozeniny, prozradila, že narozeniny slavit neplánuje: "Přijde mi naprosto neadekvátní slavit narozeniny. Doba je tak smutná a šokující, že nemáme nárok na oslavy," řekla zpěvačka ve Snídani s Novou. Na svém Instagramu se alespoň vrátila zpátky do minulosti do doby, kdy točila filmy, pod své fotografie z filmů umístila jména postav, zároveň v popisku videa poděkovala za všechna přání.

Pracovní plány

Zpěvačka se věnuje nejen pěvecké kariéře ale i dabingu. Tomuto koníčku se hodlá věnovat v následujících týdnech pravidelně, chce se zaměřit hlavně na čtení audioknih. V prosinci vydala nové album Láskověty, ke kterému postupně natáčí videoklipy. V obnovené anketě Zlatý slavík se v loňském roce neumístila na medailových příčkách, nové album by ji mohlo přinést umístění v tomto roce. Svěřila se i s tím, že i přestože ji práce velmi baví, cítila nedávno vyhoření.

Herečkou v zahraničí

Se svým bývalým partnerem Tomášem Plekancem žila i s jejich syny v Kanadě, kde hrál hokej. Možná i proto posunula svou kariéru do zahraničních filmů. Pracovala spolu s česko-německou scénaristkou Terezou Hirsch na anglicky mluvícím filmu, ve kterém hrála postavu vyrovnávající se s traumaty. Není to první cizojazyčný film v kterém hrála, v Kanadě si zahrála jednu z hlavních rolí ve filmu The Perfect Kiss režisérky Martiny Adamcové. Do dalších výzev se nebojí jít, ale ubrala na plánování. Poslední dva roky ji naučili uklidnit se a plout vlastním tempem.