Lucie Vondráčková o Plekancovi a Šafářové: Tohle už není můj příběh

Lucie Vondráčková je od rozvodu s Tomášem Plekancem sama a kromě krátké aférky s moderátorem Petrem Vojnarem zatím nenavázala hlubší vztah. Naopak bývalý manžel zpěvačky, Tomáš Plekanec, neotálel a s novou manželkou Lucií Šafářovou si pořídil dvě děti. Co na nevlastní sourozence svých synů říká Vondráčková?

Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec působili jako ideální manželská dvojice, než hokejista ze dne na den oznámil nečekaný krach vztahu.

Zpěvačka se musela po letech i se svými dvěma syny vrátit z Kanady do Čech a začít zde zcela nový život jako svobodná matka. Rozvod s Plekancem navíc neprobíhal zrovna v přátelském duchu.

Manželé se zprvu nemohli dohodnout na péči o děti a problém byl i s dělením majetku. Nakonec se po dlouhých měsících zpěvačka s exmanželem dohodla, ale jejich vztahy jsou stále velice vlažné.

Příběh druhé strany

Od rozvodu se Lucie Vondráčková věnuje hlavně své roli maminky. "Chci, aby kluci měli rádi knížky, domluvili se cizím jazykem. Všechno, co můžu, tak jim předávám. Co si z toho pak vyberou, to už je na nich. Vedla jsem je odmala ke sportu. Chodila jsem s nimi hodně na plavání, na tenis, teď už nosí medaile, což je krásné, že je to baví. Ale myslím si, že by se to mělo vykompenzovávat, takže na jedné straně knihy, na druhé straně sport," svěřila se dvojnásobná maminka Expresu.

Když ale přišla řeč na bývalého manžela Tomáše Plekance a jeho novou rodinu, byla zpěvačka velice vyhýbavá a bylo vidět, že jí toto téma není vůbec příjemné.

"To se musíte zeptat jich, to už je příběh druhé strany," utekla Vondráčková rychle od tématu.

