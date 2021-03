Upadá do deprese? Světlo na konci tunelu nikdo z nás nevidí, tvrdí Vondráčková

Pandemie koronaviru není příjemná pro nikoho. Ještě hůře ji snášejí citlivé duše, mezi které bezesporu spadá i Lucie Vondráčková. Ta dosud vydávala jednu romantickou písničku za druhou, ale podle jejího posledního vyjádření to vypadá, že už nemá chuť vůbec na nic. Pracovní tempo musela logicky zvolnit, jelikož se musí starat o své dva syny, kteří momentálně nechodí do školy.

Za jak dlouho žáci opět usednou do školních lavic, není nikomu jasné. Pandemie koronaviru ve zdejších končinách zjevně neustupuje a nespočet rodičů musí být doma s dětmi.

To platí i pro Lucii Vondráčkovou, která byla nucena zvolnit pracovní tempo a být více se svými syny.

„Dej si cíl… Hodně sportovní a energická písnička. Chtěla jsem klip odpremiérovat už teď 8. 3., píše Vondráčková na svém Instagramu.

„Ale připadá mi, že momentálně moc světlo na konci tunelu nikdo z nás nevidí,“ konstatuje Lucie a naráží tak na složitou situaci, ve které se Česko ocitlo.

Lucie v práci zvolnila, podstatné jsou pro ni děti

„Teď je všechno spíš Big Ben závěrečný. Hlavně pro děti,“ odkazuje na svoji další písničku, jejíž klip světlo světa už spatřil. Fanoušci se snaží smutnou zpěvačku rozveselit. „Myslím, že právě sportovní a energickou písničku potřebujeme, ať nejsme pořád doma na zadku,“ píše jí jeden z fanoušků.

„Sem s ní, ať se zas můžeme potěšit a nabít energií od vás,“ nabádají ji. Lucie ale tuší, že teď je lepší počkat. Celý svět se zastavil a i ona se rozhodla v práci polevit. Přednější jsou jí logicky její dva synové Adam a Matyáš.

„Lockdown je pro nás nepříjemný, ale víme, že snad jednou skončí. Všem hodně trpělivosti v dalším z lockdownů,“ píše Lucie k předchozím snímkům.

Potká někdy muže svých snů?

Dosud Lucie pracovala tak, že to až hraničilo s workoholismem. Vydala klip k písni Růže, Big Ben nebo Milování. V textu k poslední písni jako by dávala najevo, co by ještě chtěla zažít. Že by snad toužila potkat někoho nového?

„Dělej to, co je něžný. To, co mám, si přej. Dělej to, co je věčný. Svý sny znát mi dej. Hranice žádná. Co můžem chtít není. Nás netýká se žádná hráz. V milování hranice nejsou. Nás netýká se žádná hráz. Kam vlny chtěj, tam si jdou. Já za tebou,“ zpívá v písni Vondráčková. V tuto chvíli se jí půjde seznámit jen těžko, ale až se rozvolní současná opatření, Lucie jistě někoho potká.