Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec: Po měsících bojů konečně mír!

"Chceme pro naše syny oba s jejich tatínkem to nejlepší a aby si sami vybrali co je baví, a co jim bude v životě dělat radost," potvrdila Vondráčková spolupráci na výchově dětí.

Evidentně už je válečná sekyra dávno zakopaná a bývalí manželé už chtějí být pouze co nejlepšími rodiči!

Za naši redakci tleskáme a přejeme dvojici do budoucna nadále přátelské vztahy!