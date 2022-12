Vondráčková a Polívka už city neskrývají: Po premiéře nešetřili doteky a polibky

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Lucie Vondráčková si zpočátku svou lásku s mladým MMA zápasníkem Zdeňkem Polívkou střežila jen pro sebe. Když už se spolu dvojice náhodou ukázala někde ve společnosti, chovali se k sobě spíše jako přátelé. Toho už ale mají oba podle všeho dost. Na nedávné premiéře totiž všem kolem ukázali, jak moc se milují.

Lucie Vondráčková naplno podporuje svého partnera, Zdeňka Polívku, a jako jeho největší fanynka nevynechává prakticky žádný zápas, kterého se MMA zápasník účastní. A když na to přijde, do publika jde i on sám zatleskat své lásce, když zrovna září na divadelních prknech. Tentokrát se na Lucku přišel podívat do Divadla Broadway, kde si zpěvačka společně s dalšími kolegy odbyla obnovenou premiéru muzikálu Vánoční zázrak.

Něžnostmi nešetřili

Jakmile pak představení skončilo, Vondráčková se rychle běžela převléknout a pak už spěchala za Polívkou, který na ni čekal. Rychle mu padla do náruče a na přivítanou mu dala dlouhý polibek na tvář. Lucie v tu chvíli možná ani neřešila, že se kolem nich pohybují fotografové, zato Zdeněk Polívka si jejich přítomnosti vědomý byl. A na první pohled mu cvakající fotoaparáty nedělaly úplně tu největší radost.

Myslí to spolu vážně

Když se poprvé začaly objevovat zprávy o tom, že Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka tvoří pár, mnozí nevěřili tomu, že kvůli věkovému rozdílu bude mít vztah nějakého dlouhého trvání. Jenže se zdá, že to spolu dvojice myslí opravdu vážně. O tom ostatně svědčí i fakt, že se zpěvačka rozhodla před několika týdny vzít svého partnera s sebou na předávání cen Český slavík, kde jej ochotně seznamovala se svými známými z branže. Jen pro porovnání – například Petra Vojnara, se kterým tvořila Lucka pár vloni, na Slavíka vůbec nevzala.