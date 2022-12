Vondráčková a Polívka podnikli romantický výlet: Společnou fotkou překvapili

Zdroj: Profimedia

Zpěvačka Lucie Vondráčková a MMA zápasník Zdeněk Polívka zpočátku svůj vztah tajili. Nechtěli o něm mluvit, natož aby zveřejňovali nějaké společné fotografie. Nyní je ale situace jiná. Zdá se, že se jejich láska vyvíjí tím správným směrem, a tak dvojici nedělá problém se s ní pochlubit i ostatním.

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka jsou až po uši zamilovaní. Navzájem se podporují v tom, co dělají, zpěvačka pravidelně chodí na zápasy svého milého a ten ji na oplátku doprovází na nejrůznější společenské akce. Navzdory tomu, nakolik ze začátku svou lásku skrývali, teď dokonce sdílejí i společné fotografie.

Výlet na hory

Před pár dny se dvojice vydala do hor, odkud MMA zápasník sdílel zamilovaný snímek na svém Instagramu ve stories. „Je tu nádherně,” napsal Polívka k příspěvku a zároveň svým fanouškům prozradil, že se se svou láskou nachází ve Špindlerově boudě. Bylo to přitom poprvé, co zamilovaný pár sdílel nějaký společný snímek, na kterém se nacházejí jen oni dva. Předtím totiž vždy pózovali dohromady jen se svými přáteli.

Lásku ukazují, ale nekomentují

Před několika týdny dorazil Zdeněk Polívka i na premiéru muzikálu Vánoční zázrak, ve kterém Vondráčková ztvárňuje hlavní roli. Celé představení bedlivě sledovat z publika, když ale muzikál skončil, se zpěvačkou se i před zraky přítomných novinářů přivítal dlouhým objetím a také polibkem. Na první dobrou bylo ovšem poznat, že mu přítomnost fotografů zrovna velkou radost nedělala. Je ale jasné, že si coby partner jedné z nejznámějších českých zpěvaček musí zkrátka na pozornost zvykat.

Navzdory tomu, že se už Vondráčková a Polívka před médii neskrývají, ani jeden z nich vztah komentovat nechce. Na konkrétní otázky odpovídají vyhýbavě a podrobnosti si chtějí nechat jen pro sebe a své nejbližší. „Já teď k tomu nebudu nic říkat, protože pak by zase všechny články byly o něčem jiném než je naše divadelní představení. Takže nechme to u divadla teďka,” prohlásila před časem Vondráčková v rozhovoru pro Blesk.