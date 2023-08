Lucie Vondráčková o otcově soudu: Ráznými slovy dala jasně najevo, co si myslí

Zdroj: Profimedia

V rodině Lucie Vondráčkové je momentálně poněkud dusno. Zpěvaččin otec Jiří Vondráček totiž čelí obžalobě a hrozí mu dokonce dva roky za mřížemi. Podle žalující strany měl nabádat aktivistu Jana Šinágla ke zpronevěře, která by poškodila hudebníkovu sestru Helenu Vondráčkovou. Není proto divu, že v tak vypjaté atmosféře se Lucie rozhodla nepřilévat olej do ohně a od celé kauzy se raději drží dál.

Vondráček byl obžalován začátkem července v kauze týkající se aktivisty a bývalého novináře Jana Šinágla, kterého údajně navedl k trestnému činu. Měl mu prý poradit, aby formou dobrovolné dražby vyvedl svůj majetek a tím znemožnil zaplacení odškodného ve výši zhruba 700 tisíc korun jeho sestře Heleně Vondráčkové a dalším členům její rodiny za dlouhodobé veřejné pomluvy. V případě prokázání viny mu hrozí až dva roky za mřížemi.

Redakce Kafe.cz poprosila jeho dceru Lucii Vondráčkovou o vyjádření k celé nepříjemné situaci. Zpěvačka ovšem reagovala zdrženlivě. “Nemám moc ráda rozhovory po telefonu. A co se týká mého tatínka, tak je to interní věc, ke které bych se raději vůbec nevyjadřovala,” vysvětlila s tím, že se jí záležitost přímo netýká, a tak o ní raději nebude mluvit.

“Kromě toho jsem k tomu již jedno vyjádření dala, takže si myslím, že to stačí,” dodala Lucie Vondráčková, která tak narážela na stručnou odpověď serveru Extra.cz, který jí dříve položil podobnou otázku.

Helena Vondráčková a její manžel jsou ze situace zdrcení

“Já bych jenom řekla takovou citaci z krásného muzikálu Starci na chmelu. Sudy špíny neušpiní čisté svědomí,” sdělila Lucie Vondráčková redaktorovi zmíněného média a dala tak poměrně jasně najevo, co si o kauze myslí a na čí straně stojí.

Pro Kafe.cz o celé situaci již dříve promluvil manžel zpěvačky Martin Michal, který podrobně popsal, jak se celá situace měla odehrát. “Jan Šinágl je člověk, který se vydává za novináře a politologa, chodí do Senátu a na Radu ČT jen proto, aby se tam zadarmo najedl a pomluvil v téhle zemi kde koho. Je to opravdu naprosté dno a my jsme s manželkou vůbec netušili, že zrovna s ním se dal Jirka Vondráček dohromady,” popsal zdrcený Michal.

“S Jirkou Vondráčkem nekomunikujeme, já sám jsem ho dokonce nikdy neviděl a vztahy jsou skutečně na bodu mrazu. Ono to ani jinak nejde, když vás a vaši rodinu někdo roky pomlouvá. Přitom jsme mu nikdy přes cestu nezkřížili ani stéblo trávy. Je neuvěřitelné, čeho je člověk schopný vůči vlastní sestře,” uvedl Martin Michal pro Kafe.cz s tím, že jsou s manželkou z jednání příbuzného velmi smutní.