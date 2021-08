Práce i náročný rozchod: Co všechno mají společného Vondráčková a Vojnar

Zdroj: Profimedia

Když se nedávno ukázalo, že Lucie Vondráčková randí s Petrem Vojnarem, někteří fanoušci tomu nemohli ani uvěřit. Málokoho totiž napadlo, že zrovna oni dva by si k sobě mohli najít cestu. Je vůbec možné odhadnout, co spojuje známou zpěvačku a bývalého moderátora primáckých Divošek?

Je pravda, že kdyby se Lucie s Petrem potkala před patnácti lety, možná by se ani nedali do řeči. Jenže za tu dobu si prošli mnoha situacemi, které je teď mohou obrovsky sbližovat. Pojďme se proto podívat, co všechno mají partneři společného.

Oba prožili náročný rozchod

Jak Lucii, tak Petrovi se před časem rozpadla rodina. Zpěvačka se dlouho rozváděla s Tomášem Plekancem, než se bývalým manželům podařilo dohodnout na výchově dětí i penězích.

Vojnarovi se před čtyřmi lety narodil syn Sebastian, vztah s mladší partnerkou Andreou ale brzy skončil, což moderátor nesl dost hodně těžce. Vondráčková s Vojnarem proto už zřejmě ví, jak důležité je mít pevné zázemí. To pro ně může být velká motivace, aby společně pracovali na šťastném a harmonickém vztahu.

Lucie přišla o dítě, Petr málem zemřel

Ne každý ví, že Lucii Vondráčkovou a Tomáše Plekance během jejich manželství potkala tragédie. I když spolu mají dva syny, zpěvačka byla těhotná celkem třikrát. Po starším Matyášovi čekala dceru, která bohužel v šestém měsíci zemřela. Vondráčková ji pak měla celou noc u sebe, aby se s ní mohla rozloučit. "Holčička už měla vybrané jméno. Pojmenovali ji s Tomášem Eliška. Byla doslova jejich vymodlená," popsal pro Blesk Lucčin kamarád z Montrealu Steve Elliot.

Petr Vojnar zase začátkem letošního roku prakticky bojoval o život. Dlouhá léta měl zdravotní problémy, které ale jeho lékaři nechtěli řešit. Na Silvestra se moderátorovi udělalo tak špatně, až ho záchranka musela odvézt do nemocnice. Tam mu hned druhý den vyoperovali žlučník. Petr měl ale potíže také se slinivkou a po operaci naznačil, že bez rychlého zákroku chirurgů nemusel ani přežít. "Po určitou dobu ve hře byla i možnost, která by obrátila můj dosavadní život uplně vzhůru nohama," napsal pak na sociální síti Vojnar.

Chodí pešky a jezdí autobusem

Lucie Vondráčková je známá tím, že všude chodí pěšky, a denně proto ujde až třicet kilometrů. "Při chůzi pracuju na nových nápadech a plánech, jsem díky ní fit a ještě se přemístím z bodu A do bodu B," řekla zpěvačka v rozhovoru pro časopis Dieta.

Podobně skromný přístup k cestování má i Petr. Kdo by čekal, že se vyžívá v drahých autech, ten by byl na velkém omylu. Moderátor totiž rád využívá veřejnou dopravu. "Autobusem jezdím běžně, po autu jsem nikdy netoužil. Auta jsem vždy kupoval jen partnerkám, takže luxusní vozy patří jim," uvedl pro web ŽivotvČesku.cz Vojnar. Ten navíc tvrdí, že k životu nepotřebuje ani nákladnou dovolenou. Prý mu stačí, když si se synem zajede k tatínkovi na Lounsko a odpočine si stejně dobře jako u moře.

Mají podobnou práci

To, že Vondráčková zpívala a občas natáčela filmy v Česku, zatímco Plekanec hrál hokej v zámoří, se nakonec ukázalo jako problém. Zatímco Tomáš si představoval, že jeho žena bude hlavně doma, Lucie se za nic na světě nechtěla vzdát umělecké kariéry. I to zřejmě nakonec přispělo ke konci jejich manželství.

Petr a Lucie se ale pohybují ve světě showbyznysu, na sociálních sítích jsou jako doma a to všechno by jejich lásce mohlo jedině pomoci. Po rozchodu s Andreou Vojnar například potvrdil, že jeho přítelkyně doma netrávila moc času, protože si našla práci v hotelu v Peci pod Sněžkou. A Vojnarova poslední partnerka Lenka pracuje jako servírka. Proto se dá předpokládat, že s Vondráčkovou může Petr najít více společných témat spojených s hudbou. Při natáčení videoklipu k písničce Potřebuju pauzu si nakonec porozuměli natolik, až spolu začali chodit.

Lucie Vondráčková je zamilovaná a má znovu důvod k radosti.