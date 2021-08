První foto s Vojnarem! Lucie Vondráčková promluvila o dítěti

Zdroj: Profimedia

Moderátor Petr Vojnar se před časem dal dohromady s Lucií Vondráčkovou. Známá zpěvačka se teď na sociální síti vyjádřila k novém vztahu, a fanouškům dokonce ukázala společný snímek se svým miláčkem.

Od té doby, kdy Lucie Vondráčková začala randit s Petrem Vojnarem, všechny přirozeně zajímá, jak pokračuje jejich romance. Petr Vojnar už několikrát potvrdil, že se zpěvačkou opravdu chodí a protože by si oba přáli ještě jedno dítě, bylo by logické, kdyby ho časem měli spolu.

Máme spolu dceru

"Já dítě chci, Lucka také a když nám to vydrží, tak bychom to chtěli. Jestli dřív svatba nebo dítě, to zatím neřeším, protože dělám věci tady a teď," vysvětlil Petr svůj přístup pro ŽivotvČesku.cz. O sblížení s novou partnerkou moderátor také mluví mnohem častěji než Vondráčková. Ta zatím jen stručně uvedla, že jsou s Vojnarem spolu.

Nedávno ale Lucie přidala na sociální síť snímek, na kterém je s Petrem a začínající zpěvačkou Chiarou Nellou. A rozhodla se poprvé vyjádřit ke vztahu, který v poslední době přímo rozbouřil vlny českého showbyznysu. "Známe se zhruba týden, ale už máme osmiletou holčičku," napsala Vondráčková vtipně a dala tak nejevo, že některá média informace o jejich lásce buď nemají, nebo je pořádně překrucují.

Petr je o dekádu mladší

"Tolik věcí si o sobě člověk přečte. Mně je momentálně 46 let a Petr je o dekádu mladší, píše se rok 1826 a toto je PR na klip Raega Potřebuju pauzu," Lucie tak naráží na spekulace o tom, že jejich poměr je jenom dobře promyšleným marketingovým tahem. Vondráčková tak nepřímo naznačila, že je s Vojnarem kvůli tomu, co k němu cítí, a ne proto, že by spolu něco propagovali.

První fotka s Petrem, kterou Lucie sdílela na sociální síti pro fanoušky.