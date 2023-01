Podivný vztah Vondráčkové a Vojnara: Moderátor ho nazval nepovedenou akcí

Zdroj: Profimedia

Vše začalo loni, když se Lucie Vondráčková a Petr Vojnar objevili coby zamilovaná dvojice v klipu rapera Raega. Prý přeskočila jiskra a dvojice se dala dohromady. Zda šlo opravdu o lásku, postel nebo jen dobře promyšlený kalkul, ať si rozhodne každý sám.

Oba jsou pohlední, úspěšní, rozvedení a mají děti, tak proč to nezkusit. To si nejspíš řekli zpěvačka Lucie Vondráčková a moderátor Petr Vojnar, než skočili do společného vztahu. Nejen, že kromě akcí pro celebrity, kde ochotně dávali rozhovory, se jinde společně neobjevovali, ale i jejich vyjadřování k vzájemnému vztahu bylo často podivné.

Nakonec se spekulace, že spolu pár není, potvrdil díky zpěvačce, která si dala na sociální síť status, který vše vysvětloval.

„Někdy se to tak stane. Z lásky je přátelství. Zažili jste to? Pěkný čtvrtek všem,“ napsala si na Facebook.

Zamilovaný pár v klipu rapera Raega

Dokonce se proslýchalo, že zpěvačka vyměnila moderátora právě za Raega. Ani jeden se však ke své známosti nevyjádřil a Lucie i raper se tvářili, že jsou pouze přátelé. Stejné to bylo i se Sámerem Issou, který je se zpěvačkou také jen kamarád.

"Lucka je krásná, čistá a hodná bytost. Se mnou by to měla těžké, já potřebuju trochu dračice, která mě umí zkrotit," prozradil zpěvák pro kafe.cz.

Vondráčková a Vojnar zprvu dávali ochotně rozhovory, nechávali se fotit ve společnosti se svými dětmi z předchozích vztahů. V září ještě tvrdili, že jsou spolu a ať si každý myslí co chce. V listopadu na předávání cen Český slavík však spolu už nebyli a při rozhovorech se tématu bývalého partnera vyhýbala jako čert kříži.

Nakonec však Vojnar udělal výjimku a o rozchodu s partnerkou promluvil pro deník Blesk.

Vojnar se už ke vztahu se zpěvačkou odmítá vyjádřit

„Už se k té akci nebudu vyjadřovat. Udělal jsem chybu, že jsem byl upřímný, takže raději už budu mlčet,“ řekl moderátor, který vztah se zpěvačkou nazval "akcí", která se podle všeho příliš nepovedla.

Poté se zpěvačka začala objevovat po boku herce Gustava Bubníka, který je rozvedený a hlavně o nějaký ten pátek starší než zpěvačka. Když je novináři načapali na večeři, pár tvrdil, že jde pouze o pracovní schůzku. No a nyní, jak se zdá, Lucie našla štěstí po boku MMA zápasníka Zdeňka Polívky, který je pro změnu mladší než dvojnásobná maminka. Doufejme, že se opět nebude jednat o románek a zpěvačce to konečně vyjde.