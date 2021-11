Na lásku nemá čas! Lucie Vondráčková je k Petrovi Vojnarovi překvapivě odměřená

Zdroj: Profimedia

Lucie Vondráčková po několika letech bez partnera překvapila novým vztahem s Petrem Vojnarem, nyní to ale vypadá, že románek zažívá první krizi. Zpěvačka se o novém partnerovi rozpovídala a přiznala, že na lásku nemá čas! Došlo snad na tichý rozchod?

Lucie Vondráčková velice těžce prožívala odchod Tomáše Plekance a proto si po rozvodu raději dala od mužů dlouho pauzu. Ačkoliv se zpěvačkou bylo spojováno hned několik mužských jmen, sama nikdy žádný vztah nepotvrdila.

Po letech samoty ale dvojnásobná maminka dala šanci svému kolegovi, Petru Vojnarovi. Jiskra mezi nimi přeskočila během natáčení videoklipu, kde měli Vojnar s Vondráčkovou zahrát vášnivou líbací scénku.

Už od začátku ale mnoho fanoušků vztahu této dvojice nevěří a dokonce tvrdí, že lásku předstírají pouze kvůli marketingu. Spekulací navíc přibylo poté, co Vondráčková přiznala, že na svého partnera nemá vůbec čas.

Na lásku nemám čas, tvrdí Vondráčková

Lucie Vondráčková na nedávný dotaz pořadu Showtime ohledně vztahu s Petrem Vojnarem odpověděla velice suše.

"Já vůbec nemám čas na lásku. Dlouho jsem ho neviděla. Snad to zvládne, je to velký kluk," nechala se slyšet zpěvačka. To samozřejmě opět vyvolalo dotazy, zda se náhodou s moderátorem nerozešla.

Hned druhý den ale dorazila Vondráčková v doprovodu Vojnara na společenskou akci a prý je vše v naprostém pořádku.

Rozděluje je práce

"Spousta lidí mi psalo, jestli jsme se rozešli, a já vůbec nechápal proč. Kdyby ano, tak bych to věděl dřív, než by o tom Lucka veřejně mluvila. Nerozešli jsme se. Jak vidíte, přišli jsme ruku v ruce, jsme tady spolu, neházíme na sebe vražedné pohledy, prostě všechno je tak, jak má být," prozradil Blesku Petr Vojnar.

To samé potvrdila i Lucie Vondráčková s tím, že skutečně na partnera nemá příliš času. "Už nás rozešli tolikrát, že se tomu jen směju. Jsme spolu, ale je pravda, že času na sebe teď máme málo. Jsme oba pracovně vytížení," vysvětlila stejnému webu.

"Máme toho opravdu daleko víc než v létě, kdy jsme spolu byli víc, a navíc já se chci co nejvíc starat o svého syna. Ten je na prvním místě," dodal moderátor, který má z předchozího vztahu čtyřletého syna Sebastiana. Zda nakonec pracovní tempo milence rozdělí, ukáže až čas. Zatím to vypadá, že jim nárazové schůzky vyhovují.

